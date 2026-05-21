’Habitez-vous à cela’ : Hamilton répond sèchement aux rumeurs de retraite

Le week-end du Grand Prix du Canada offre à Lewis Hamilton l’occasion de mettre les choses au clair concernant son avenir en Formule 1. Alors que certaines spéculations évoquent régulièrement une possible fin de carrière anticipée, le septuple champion du monde a fermement démenti toute idée de retrait imminent, assurant être pleinement engagé avec Ferrari pour plusieurs saisons encore.

Le Britannique, âgé de 41 ans, a confirmé l’existence d’un contrat courant au moins jusqu’à la fin de la saison 2027, balayant ainsi les doutes persistants sur la durée réelle de son engagement avec la Scuderia.

Arrivé chez Ferrari au début de la saison 2025, Hamilton a connu une première année particulièrement compliquée, marquée par une absence totale de podiums pour la première fois de sa carrière sur une saison complète. Si l’exercice en cours avait mieux débuté avec un podium dès la deuxième course en Chine, ses dernières prestations au Japon et à Miami ont de nouveau mis en évidence un déficit de performance face à son équipier Charles Leclerc, régulièrement plus rapide sur les dernières épreuves.

Dans ce contexte, les interrogations autour de son avenir ont continué de grandir, alimentées par les discussions sur la compétitivité actuelle de la Ferrari.

Face aux médias ce jeudi à Montréal, Hamilton a tenu à répondre avec fermeté à ces rumeurs, rappelant d’abord la clarté de sa situation contractuelle : "Je suis toujours sous contrat, donc tout est 100 % clair pour moi."

Le Britannique a également insisté sur sa motivation intacte malgré les difficultés rencontrées.

"Je suis toujours concentré, je suis toujours motivé. J’aime toujours ce que je fais de tout mon cœur."

Hamilton a ensuite tenu à envoyer un message clair quant à la durée de sa présence sur la grille : "Je vais être là encore un certain temps, donc habituez-vous à cela."

Le septuple champion du monde a également évoqué la pression médiatique entourant son avenir, estimant que de nombreuses spéculations étaient exagérées.

"Il y a beaucoup de gens qui essaient de me pousser vers la retraite. J’ai vu que j’allais annoncer ma retraite à Silverstone, ça me fait sourire."

Le Britannique a néanmoins affirmé que cette situation ne l’affectait pas personnellement.

"Non, pas du tout, ce ne sont même pas mes propres pensées (que de songer à la retraite, ndlr)."

Hamilton assure même se projeter sur le long terme malgré son âge et son palmarès déjà exceptionnel.

"Je réfléchis déjà à ce qui viendra ensuite et je planifie les cinq prochaines années."

"Mais je prévois de rester ici encore un certain temps."

Hamilton est le pilote de F1 le plus titré de tous les temps avec un record de 105 victoires et 104 pole positions, mais il n’a pas encore enrichi ces statistiques chez Ferrari. Le septuple champion du monde a également été interrogé sur sa définition du succès ce jeudi, et a révélé qu’il ne se souciait pas de son palmarès.

"Pour le monde extérieur, ce sont les résultats qui définissent le succès, mais pour moi, c’est simplement une question de progression. Si vous progressez, alors vous réussissez. Je ne me mets pas vraiment la pression."

"J’ai toujours dit que j’étais très reconnaissant pour les records et ce genre de choses, mais je n’y pense pas vraiment. Ce à quoi je pense au quotidien, c’est comment optimiser mon état d’esprit. En fin de compte, je me concentre sur le fait qu’on peut se conditionner à croire ce qu’on veut, et je travaille constamment sur moi-même pour me programmer à aller de l’avant, sans me retourner sur le passé."

"Cela fait partie du parcours, mais ce n’est pas forcément le plus important. L’important, c’est comment on se relève, comment on persévère, comment on cherche à évoluer, et toujours regarder devant soi, sans jamais se retourner."