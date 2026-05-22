Komatsu dément fermement toute tension avec Ocon et critique les rumeurs

Le directeur de l’écurie Haas F1, Ayao Komatsu, a lui aussi vivement réagi aux récentes spéculations circulant dans le paddock de Formule 1 au sujet d’un supposé conflit avec Esteban Ocon après le Grand Prix de Miami. Des rumeurs relayées dans plusieurs médias, à l’origine brésiliens, évoquaient également des discussions autour de l’avenir de Yuki Tsunoda et d’un possible rapprochement avec l’équipe américaine. Face à l’ampleur prise par ces informations, le Japonais a tenu à démentir catégoriquement toute tension interne et à dénoncer des récits qu’il juge totalement infondés.

Présent à Montréal en marge du Grand Prix du Canada, Komatsu a eu l’occasion d’échanger directement avec Esteban Ocon et son management afin de clarifier la situation. Comme le Français l’a été ce jeudi, le patron de Haas s’est montré particulièrement virulent à l’égard de la manière dont ces rumeurs ont été construites et relayées, estimant qu’elles ne reposaient sur aucune base factuelle et qu’elles avaient inutilement perturbé l’ensemble des parties concernées.

Interrogé sur l’origine des rumeurs faisant état d’un différend avec Esteban Ocon à Miami, Ayao Komatsu n’a pas mâché ses mots pour exprimer son incompréhension face à leur diffusion dans le paddock.

"Honnêtement, je ne sais pas d’où vient cette histoire, aucune idée," a-t-il déclaré. "Ce journaliste brésilien a été cité, mais je n’en ai aucune idée. Absolument aucune base, c’est un total n’importe quoi."

Le Japonais a ensuite élargi sa critique à la manière dont ces informations sont reprises et amplifiées, remettant en cause leur crédibilité.

"Si quelqu’un veut écrire ce genre de bêtises, libre à lui, mais bon sang, est-ce que c’est du journalisme ? Je n’en sais rien, c’est terrible. Qu’est-ce qu’ils essaient d’accomplir ? C’est fou, aucune base. Est-ce que l’un d’entre vous m’a déjà entendu dire quelque chose comme ça ? C’est incroyable."

Aucune altercation avec Ocon

Ayao Komatsu a également tenu à revenir en détail sur sa discussion avec Esteban Ocon, affirmant qu’aucun incident n’avait eu lieu entre eux à Miami et que les rumeurs ne correspondaient en rien à la réalité.

"J’ai parlé avec lui ce matin, mais pour moi il n’y a absolument rien à défendre de notre côté. La partie qui dit que j’aurais eu un problème avec Esteban à Miami... d’où ça sort ? Je n’ai même pas eu une seule dispute avec Esteban à Miami."

"C’est incroyable de voir comment ce genre de bêtises est complètement gonflé, puis, parce que personne ne vérifie la source, tout le monde reprend par-dessus. Comment est-ce que c’est du journalisme ? Ce n’est que des foutues bêtises, des ragots."

Komatsu a également reconnu que ces rumeurs avaient eu un impact négatif en interne, notamment sur les personnes directement concernées par l’équipe américaine.

"Une perte de temps totale. Esteban s’inquiète, son manager s’inquiète. Esteban sait que nous n’avons eu aucun conflit à Miami, en tout cas aucun événement précis. Ce matin, nous avons souri et en avons parlé. Qu’est-ce que c’est que ça ?"

"Donc j’ai dit que j’allais clarifier complètement ça pour tout le monde, parce que c’est totalement absurde, complètement n’importe quoi. C’est quelque chose dont nous n’avons pas besoin."

Il a également critiqué la manière dont ces rumeurs circulent à l’international et se déforment au fil des traductions.

"Et ensuite, ça est traduit en japonais. Je n’ai même pas lu ce que ce journaliste brésilien a écrit, donc la traduction japonaise... à quel point est-elle inexacte ? Je n’en sais rien."

Une critique large des médias et des réseaux

Komatsu a ensuite élargi sa réflexion au fonctionnement global de la presse et des réseaux d’information autour de la Formule 1, dénonçant ce qu’il considère comme une recherche excessive du sensationnel.

"Et aussi, beaucoup de sites japonais veulent vraiment créer des histoires, comme ’je veux prendre Yuki ou quelque chose comme ça’. Tout ça n’a absolument aucune base. Donc je n’y prête aucune attention. Mais ensuite, certains journalistes français reprennent ça."

"Bon sang, si vous êtes un journaliste français, qu’essayez-vous de faire à votre pilote national en reprenant ce genre d’histoires pour leur donner de l’ampleur ? Essayez-vous de rabaisser votre pilote français ? Quel est le but ? C’est juste n’importe quoi."

Enfin, Ayao Komatsu a conclu en exprimant sa déception face à l’évolution du traitement médiatique de la Formule 1, rappelant son admiration passée pour le journalisme d’investigation.

"Quand j’étais enfant, je voulais devenir journaliste d’investigation. Donc quand je lis ce genre de choses, je me dis : bon sang, n’avez-vous pas honte de ce que vous écrivez ? Et en écrivant des bêtises comme ça sans aucune base, vous perdez complètement votre crédibilité. Tout média qui relaie ce genre de bêtises perd sa crédibilité à mes yeux. Ce n’est même pas une déformation de mes propos. Il n’y a aucun fait, rien de ce que j’ai dit, parce que je n’ai jamais dit ça. C’est incroyable."