Ocon bénéficie de la clémence de la FIA et échappe de peu à une sanction au Canada

Esteban Ocon a finalement échappé à toute sanction après l’enquête ouverte à son encontre lors des essais libres du Grand Prix du Canada. Le pilote Haas était soupçonné d’avoir quitté la voie des stands alors que le feu rouge signalant la fin de séance était déjà allumé au Circuit Gilles Villeneuve, dans les dernières secondes d’une session particulièrement mouvementée à Montréal.

L’incident s’était produit après une fin de séance chaotique marquée par plusieurs drapeaux rouges et une ruée générale des pilotes vers la sortie des stands pour tenter de réaliser un ultime tour et faire des essais de départs. Ocon, auteur d’un accident quelques minutes auparavant après un tête-à-queue et un contact avec le mur, avait été placé sous investigation par les commissaires sportifs.

Après avoir analysé les données du système de positionnement et de signalisation, les vidéos, le chronométrage, la télémétrie ainsi que les images embarquées, les commissaires ont toutefois estimé que le Français n’était probablement pas en mesure de voir le passage du feu du vert au rouge. C’est donc la clémence de quelques dixièmes que nous évoquions qui a été appliquée.

Dans leur document officiel, les commissaires ont expliqué : "Les données de chronométrage montrent que la voiture a franchi la ligne 1,11 seconde après la fin de la séance."

"Cependant, les preuves vidéo montrent qu’il est presque certain que le pilote n’a pas pu voir le changement du feu du vert au rouge en raison de sa vitesse et sa proximité avec la ligne de sortie des stands au moment de ce changement."

Les commissaires ont donc reconnu qu’une infraction au règlement avait bien été commise, tout en jugeant les circonstances suffisamment atténuantes pour ne pas infliger de sanction au pilote Haas.

"Par conséquent, bien qu’une infraction au règlement ait été commise, compte tenu des circonstances atténuantes liées au fait que le pilote n’a pas pu voir le feu rouge, aucune pénalité n’est appliquée," conclut le rapport officiel.