Bearman espère que Haas F1 va se ’rattraper’ avec ses évolutions

Haas F1 va disputer le Grand Prix du Canada et pour l’équipe américaine, cette cinquième manche de la saison sera cruciale. L’équipe apporte en effet un premier package important d’évolutions sur sa VF-26, et Oliver Bearman espère que cela lui permettra de retrouver le niveau de compétitivité qu’était le sien lors du début de saison, après trois courses au terme desquelles l’équipe avait pointé au quatrième rang du championnat constructeurs.

A Miami, elle a été une des rares à ne pas apporter de nouveautés, avec comme conséquence un recul dans la hiérarchie. Mais selon le pilote, il est possible que les nouveautés apportées à Montréal corrigent ce tir.

"Je l’espère, on a pris un bon départ, mais Miami était un peu plus difficile. On n’était pas synchronisés avec les autres qui avaient amené des évolutions, mais c’était le plan, donc j’espère qu’on va pouvoir rattraper ce pas de retard en termes de compétitivité" note Bearman.

"Des temps au tour plus rapides, c’est le plan ! Plus d’appui et un peu plus d’équilibre que ce qu’on a eu lors des premières courses. L’équipe fait du bon travail, et il faudra voir comment cela se traduira concrètement."

Haas aimerait revenir à l’avant du peloton de poursuivants, mais le Britannique ne s’attend pas non plus à des résultats similaires à ceux des trois premières courses, et il explique pourquoi.

"On a pu capitaliser lors des premières courses sur la fiabilité, mais il semble que tout le monde a réglé cela maintenant, ce n’était qu’une question de temps. Cette évolution permet de mettre plus d’appui, de trouver plus de grip."

"En début de réglementation, les évolutions apportent beaucoup en termes de données, mais tout le monde fait aussi des pas en avant, donc c’est important d’avoir des évolutions qui vont dans le bon sens. C’est important que ça se passe bien, mais si on en croit le simulateur et le travail par ordinateur, c’est prometteur."