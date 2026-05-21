Hamilton fait-il une erreur en voulant s’éloigner du simulateur ?

Jenson Button a déclaré que Lewis Hamilton devait poursuivre son travail sur simulateur malgré ses récentes inquiétudes. Le septuple champion du monde a déclaré après le Grand Prix de Miami qu’il prévoyait de prendre du recul par rapport aux séances de simulateur, estimant que ce travail l’avait aiguillé dans une mauvaise direction concernant ses réglages durant le week-end. Les performances de Hamilton cette saison marquent néanmoins une amélioration par rapport à la saison 2025.

"Je vais adopter une approche différente pour la prochaine course," avait confié Hamilton à l’arrivée à Miami. La manière dont nous nous préparons actuellement ne fonctionne pas. Comme je l’ai dit après les qualifications, j’ai perdu beaucoup de temps avec le simulateur, il m’a envoyé dans la mauvaise direction. Je ne dis pas que je vais l’abandonner mais je vais l’utiliser autrement. Nous verrons ce que cela donne lors de la prochaine course."

Mais pour Button, il est important que Hamilton continue à travailler comme il le fait habituellement. Il estime que les difficultés de son ancien équipier, notamment l’an dernier, étaient dues à l’adaptation énorme qu’il devait subir.

"Le passage de Lewis chez Ferrari était super excitant l’année dernière, cela a été une année vraiment difficile pour lui" a déclaré le champion du monde 2009 à Sky Sports News. "Comme on pouvait s’y attendre, en réalité, en venant d’une équipe avec laquelle il a passé beaucoup de temps et remporté plusieurs championnats du monde."

"Arriver dans une équipe qui est non seulement différente, mais qui est italienne, où vos coéquipiers parlent italien alors que vous non. Cette année, dès le départ, il semble beaucoup plus confiant en lui-même, beaucoup plus confiant envers les personnes avec qui il travaille dans l’équipe."

L’ancien pilote a toutefois insisté sur le fait que le simulateur reste une partie importante du travail, car c’est un labeur nécessaire en dehors de la piste de course : "Les deux dernières courses n’ont pas été faciles pour lui, et parfois on peut se perdre un peu dans le simulateur en prenant une mauvaise direction avec les réglages."

"Il faut quand même le faire, ce sont des devoirs qui doivent être faits en dehors de la piste. Je pense que Lewis arrivera avec beaucoup de confiance à Montréal. Nous voulons voir Ferrari à l’avant et nous voulons voir Lewis se battre pour des victoires, surtout à Montréal, un circuit qu’il aime tant."

Button a également déclaré que si Kimi Antonelli parvient à régler son problème avec les départs de rencontré depuis le début de saison, le pilote Mercedes pourrait devenir imbattable, alors qu’il a perdu des places à chaque départ cette année mais reste quand même sur une série de trois victoires.

"Il est vraiment impressionnant. Je pense que pour la première et la deuxième victoire, il y a eu un petit peu de chance, ce dont nous avons tous besoin en tant que pilotes de course, mais il a capitalisé là-dessus et a montré son rythme, et la dernière course à Miami était vraiment impressionnante."

"Il était un peu en difficulté en étant derrière Lando Norris au début de la course, mais il est remonté, et son rythme à la fin de la course était extrêmement impressionnant. Je pense qu’il y a beaucoup d’améliorations qui peuvent être apportées à ses courses. Il est en difficulté au départ, et il perd des places à chaque course. Quand il aura réglé ça, il semble qu’il sera imbattable."