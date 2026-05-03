Leclerc prend une très lourde pénalité et perd deux places à Miami
Les commissaires ont donné leurs verdicts sur les enquêtes en cours
Charles Leclerc était sous enquête pour deux raisons au terme de la course du Grand Prix de Miami. La première était le fait qu’il ait coupé plusieurs virages dans le dernier tour après avoir percuté le mur, et la deuxième le fait qu’il soit reparti avec une voiture non sécurisée.
Les commissaires ont rendu leur verdict et lui ont infligé l’équivalent d’un Drive Through pour avoir coupé sans raison suffisante selon eux. Il est donc pénalisé de 20 secondes, ce qui lui fait perdre deux positions au profit de Lewis Hamilton et Franco Colapinto, qui terminent donc sixième et septième respectivement.
"La voiture n° 16 a fait un tête-à-queue dans le virage n° 3 lors du dernier tour et a heurté le mur, mais a continué sa course sur la piste. Le pilote nous a indiqué que la voiture semblait en bon état, à l’exception du fait qu’elle ne prenait pas correctement les virages à droite" peut-on lire dans le rapport des commissaires.
"Compte tenu de ce problème, il a été contraint de couper les chicanes pour rejoindre le drapeau à damier. Nous avons estimé que le fait qu’il ait dû couper les chicanes (c’est-à-dire quitter la piste) signifiait qu’il avait obtenu un avantage durable en quittant la piste de cette manière."
"Le fait qu’il ait rencontré un problème mécanique quelconque ne constituait pas une raison valable. Nous infligeons donc une pénalité de passage par les stands à la voiture n° 16, compte tenu du nombre de fois où la voiture a quitté la piste et en a tiré un avantage."
L’autre raison pour laquelle le Monégasque était convoqué chez les commissaires n’a pas été retenue pour ajouter une pénalité supplémentaire à son temps final de course.
"Nous avons également examiné s’il y avait une infraction supplémentaire pour avoir continué à piloter une voiture présentant un problème mécanique évident et perceptible. Nous avons déterminé qu’il n’y avait aucune preuve d’un problème mécanique évident ou perceptible. Nous n’avons donc pris aucune autre mesure concernant cette infraction potentielle."
Un autre résultat d’enquête a débouché sur une pénalité de 5 secondes pour Max Verstappen, à la suite d’un franchissement de ligne de sortie des stands. Cela ne lui coûte pas de position puisque Leclerc, qui était dans la seconde derrière lui, a écopé d’une pénalité plus lourde.
Dans une autre enquête, les commissaires ont jugé que la touchette entre Max Verstappen et George Russell, qui a abîmé l’aileron du Britannique, était un incident de course, et ils n’ont pas jugé utile d’infliger une sanction.
Une troisième enquête concernait une touchette entre Russell et Leclerc, et les commissaires ont également décidé d’en faire un incident de course, jugeant qu’aucun pilote n’avait été particulièrement imprudent.
Le classement de la course mis à jour
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Ecart
|Arrêts
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|57 tours - 1h33m19.273s
|1
|2
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL40
|+3.264
|1
|3
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL40
|+27.092
|1
|4
|George Russell
|Mercedes W17
|+43.051
|1
|5
|Max Verstappen
|Red Bull RBPT Ford RB22
|+48.949 (+5s)
|1
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-26
|+53.753
|1
|7
|Franco Colapinto
|Alpine Mercedes A526
|+61.871
|1
|8
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-26
|+64.245 (+20s)
|1
|9
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW48
|+82.072
|1
|10
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW48
|+90.972
|1
|11
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-26
|+1 tour
|1
|12
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|+1 tour
|1
|13
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-26
|+1 tour
|1
|14
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|+1 tour
|1
|15
|Fernando Alonso
|Aston Martin Honda AMR26
|+1 tour
|1
|16
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari MAC-26
|+1 tour
|1
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin Honda AMR26
|+1 tour
|2
|18
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari MAC-26
|+2 tours
|3
|19
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|DNF
|2
|20
|Liam Lawson
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|DNF
|1
|21
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes A526
|DNF
|0
|22
|Isack Hadjar
|Red Bull RBPT Ford RB22
|DNF
|0
Debriefing du GP de Miami
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