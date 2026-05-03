Leclerc prend une très lourde pénalité et perd deux places à Miami

Charles Leclerc était sous enquête pour deux raisons au terme de la course du Grand Prix de Miami. La première était le fait qu’il ait coupé plusieurs virages dans le dernier tour après avoir percuté le mur, et la deuxième le fait qu’il soit reparti avec une voiture non sécurisée.

Les commissaires ont rendu leur verdict et lui ont infligé l’équivalent d’un Drive Through pour avoir coupé sans raison suffisante selon eux. Il est donc pénalisé de 20 secondes, ce qui lui fait perdre deux positions au profit de Lewis Hamilton et Franco Colapinto, qui terminent donc sixième et septième respectivement.

"La voiture n° 16 a fait un tête-à-queue dans le virage n° 3 lors du dernier tour et a heurté le mur, mais a continué sa course sur la piste. Le pilote nous a indiqué que la voiture semblait en bon état, à l’exception du fait qu’elle ne prenait pas correctement les virages à droite" peut-on lire dans le rapport des commissaires.

"Compte tenu de ce problème, il a été contraint de couper les chicanes pour rejoindre le drapeau à damier. Nous avons estimé que le fait qu’il ait dû couper les chicanes (c’est-à-dire quitter la piste) signifiait qu’il avait obtenu un avantage durable en quittant la piste de cette manière."

"Le fait qu’il ait rencontré un problème mécanique quelconque ne constituait pas une raison valable. Nous infligeons donc une pénalité de passage par les stands à la voiture n° 16, compte tenu du nombre de fois où la voiture a quitté la piste et en a tiré un avantage."

L’autre raison pour laquelle le Monégasque était convoqué chez les commissaires n’a pas été retenue pour ajouter une pénalité supplémentaire à son temps final de course.

"Nous avons également examiné s’il y avait une infraction supplémentaire pour avoir continué à piloter une voiture présentant un problème mécanique évident et perceptible. Nous avons déterminé qu’il n’y avait aucune preuve d’un problème mécanique évident ou perceptible. Nous n’avons donc pris aucune autre mesure concernant cette infraction potentielle."

Un autre résultat d’enquête a débouché sur une pénalité de 5 secondes pour Max Verstappen, à la suite d’un franchissement de ligne de sortie des stands. Cela ne lui coûte pas de position puisque Leclerc, qui était dans la seconde derrière lui, a écopé d’une pénalité plus lourde.

Dans une autre enquête, les commissaires ont jugé que la touchette entre Max Verstappen et George Russell, qui a abîmé l’aileron du Britannique, était un incident de course, et ils n’ont pas jugé utile d’infliger une sanction.

Une troisième enquête concernait une touchette entre Russell et Leclerc, et les commissaires ont également décidé d’en faire un incident de course, jugeant qu’aucun pilote n’avait été particulièrement imprudent.

Le classement de la course mis à jour