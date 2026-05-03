Cadillac F1 voit encore l’arrivée au terme d’un week-end ’encourageant’ à Miami

Cadillac F1 a réussi à faire terminer ses deux voitures lors de sa première course à domicile, le Grand Prix de Miami, Sergio Pérez ayant franchi la ligne d’arrivée en 16e position. Ce résultat marque le troisième Grand Prix consécutif où l’écurie américaine réussit à faire terminer ses deux voitures.

L’équipe a également vu l’arrivée du Sprint la veille, et malgré des performances lointaines, les progrès sont toujours impressionnants, à commencer par ceux concernant la fiabilité.

"Aujourd’hui, on s’est bien battus. C’était très sympa de se battre contre Fernando [Alonso] à la fin. Malheureusement, il m’a dépassé, mais dans l’ensemble, c’était une belle bataille que j’ai beaucoup appréciée" a déclaré Pérez.

"On a tiré le meilleur parti de cette journée et on a beaucoup appris ce week-end. Nous devons ramener ce package à l’usine pour tout analyser et voir quelle direction prendre, mais j’ai le sentiment que nous ne sommes pas très loin de pouvoir faire quelques ajustements ici et là pour progresser."

"Les qualifications étaient très prometteuses, tout comme la course Sprint, et l’équipe a également fait un excellent travail lors de mon arrêt au stand, donc nous voyons de réels signes encourageants. Dans l’ensemble, les choses vont dans la bonne direction."

Valtteri Bottas a vu la ligne en 18e position, mais son week-end a été marqué par des difficultés dans la tenue des pneus : "La journée a été difficile aujourd’hui. J’ai eu l’impression que nous avions fait quelques progrès avec des pneus neufs, mais la dégradation était encore énorme."

"La pénalité de passage par les stands n’a pas aidé. En gros, mon limiteur de vitesse n’était pas activé après avoir appuyé dessus, mais comme les boutons ne nous donnent pas assez de retour, je n’ai pas appuyé assez fort."

"Ce week-end était important pour nous en tant qu’équipe américaine courant à domicile, et nous avons montré que nous progressions clairement dans certains domaines. La principale leçon à retenir est qu’il nous reste du travail à faire pour gagner en performance, nous allons donc nous pencher sur la question."