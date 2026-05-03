Verstappen en mode rallye à Miami : un 360° et une remontée folle !

Max Verstappen a levé le voile sur l’origine de son spectaculaire tête-à-queue à 360° survenu dès les premiers virages du Grand Prix de Miami, un incident qui a profondément compromis sa course avant une remontée jusqu’à la cinquième place.

Élancé depuis la première ligne, le pilote Red Bull a tenté de s’emparer des commandes en plongeant à l’intérieur au premier virage. Mais la riposte de Charles Leclerc au virage 2 a surpris le Néerlandais, contraint de ralentir brutalement avant de perdre l’arrière et de partir en tête-à-queue en plein milieu du peloton.

"C’était assez chaotique, j’ai perdu l’arrière au virage 2, et ensuite j’ai essayé de minimiser la perte de temps en faisant un 360°," a expliqué Verstappen.

Dans un nuage de fumée, le quadruple champion du monde a réussi à éviter le pire grâce à un réflexe instinctif.

"Je pensais que j’allais taper, donc j’ai accéléré à fond, et j’ai réussi à faire un bon 360°, donc oui, si la Formule 1 ne marche pas, je peux toujours faire du rallye," a-t-il plaisanté.

"J’ai attaqué dans le virage et j’ai simplement perdu l’arrière, qui a commencé à glisser, et une fois que ça part avec beaucoup de carburant, c’est difficile à rattraper."

Reparti en milieu de peloton, Verstappen a ensuite tenté de limiter les dégâts, malgré une monoplace difficile à maîtriser avec le plein d’essence.

Le pilote Red Bull a ensuite connu une course en deux temps, avec un meilleur rythme en pneus médiums qu’en gommes dures.

"Après ça, le rythme n’était pas trop mauvais en médiums, mais dès que je suis passé aux pneus durs, c’était beaucoup plus compliqué. Au début, ils ne fonctionnaient pas pour nous, c’était difficile. Nous avons beaucoup reculé. Avec le recul, je pense que ce relais a été un peu trop long."

Dans les derniers tours, Verstappen s’est retrouvé à la lutte avec George Russell pour la cinquième place, avec un léger contact entre les deux hommes.

"Je pense qu’à la sortie du virage 1, il a touché mon pneu arrière, donc il a probablement endommagé son aileron avant. Heureusement, je n’ai pas crevé. Ça peut arriver."

Interrogé sur un éventuel lien avec leurs précédents accrochages, Verstappen a rapidement écarté toute polémique.

"Il n’y a rien de particulier. Ça n’a rien à voir avec notre passé."

Le Néerlandais a finalement arraché la cinquième place sur la ligne face à Charles Leclerc, dont la Ferrari semblait en difficulté en fin de course.

"Je pense que la voiture de Charles était endommagée, donc il essayait simplement de rallier l’arrivée. Il utilisait toute sa batterie, comme nous tous, mais pour une raison ou une autre, j’ai réussi à le passer juste avant la ligne."

Malgré ce résultat arraché, Verstappen estime que le potentiel de sa Red Bull restait limité face aux leaders.

"Peut-être que j’aurais pu finir à la place d’Oscar, sur le podium, si nous avions tout parfaitement fait. C’est toujours facile à dire après coup. Malheureusement, il nous manque encore un peu de performance, mais nous allons progresser."

"Je ne sais pas combien de rythme supplémentaire il y a. C’était difficile, et je ne pense pas que j’aurais pu me battre pour la victoire. Nous avons beaucoup progressé ce week-end, mais il nous manque encore quelque chose, il y a encore du potentiel à exploiter."

Par ailleurs, Verstappen fait l’objet de plusieurs enquêtes des commissaires, pour ces batailles mais aussi pour avoir franchi la ligne de sortie des stands. Une situation sur laquelle il s’est montré incertain.

"Je ne savais pas vraiment ce qu’il en était," a-t-il admis avant de se présenter devant les officiels.