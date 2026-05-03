’Je n’ai pas été intelligent : Hadjar est ’fâché’ par son accident à Miami

Isack Hadjar a vu sa course du Grand Prix de Miami tourner court, après un accident au sixième des 57 tours. Le pilote Red Bull a touché le mur intérieur à l’entrée de la chicane, et il a cassé sa suspension, ce qui l’a envoyé sur le vibreur et dans le mur.

Le Français déplore une attaque inutile après un très bon début de course qui l’avait vu remonter, et il pense que des points étaient jouables malgré son départ depuis la voie des stands.

"Je suis fâché parce que j’avais du rythme et je remontais facilement. Je jette des points à la poubelle bêtement, je suis très frustré et en plus de ça j’ai fait mal à la voiture, donc ça compte aussi..." a déclaré Hadjar.

"Tout le week-end, j’étais à la limite, j’étais à l’aise avec cette limite, et là ça ne l’a pas fait. Je n’ai pas été assez précis, j’ai pris trop de risques, et sur une course qui fait 57 tours c’est normal qu’à un moment ça touche. Je n’ai pas été assez intelligent."