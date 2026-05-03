Leclerc regrette d’avoir ’mis à la poubelle’ le travail de Ferrari à Miami

Charles Leclerc ne cachait pas sa déception et sa frustration d’avoir coûté un bon résultat à son équipe lors du Grand Prix de Miami. Le pilote Ferrari espérait attaquer Oscar Piastri dans le dernier tour mais il a fait un tête-à-queue qui a endommagé sa suspension et a perdu deux positions de plus.

Troisième à l’entame de l’avant-dernier tour, il termine sixième et est sous enquête pour avoir coupé des virages, et pour avoir piloté dans une situation non sécurisée. Cela pourrait lui causer des pénalités.

"J’ai tout donné, je savais que ce serait crucial d’avoir le mode dépassement dans le dernier tour, je savais que le déploiement était pas très bon face à la McLaren. Ce ne sont pas des excuses parce que je peux m’en prendre qu’à moi-même" a déclaré Leclerc.

"J’ai eu de la chance de finir la course car ça aurait pu s’arrêter là. Au lieu de finir quatrième je finis sixième. En performance ça a été un très bon début de saison et une très bonne course."

"Mais l’erreur dans le dernier tour est grosse, peut-être trop optimiste sur l’accélérateur en essayant de rester proche d’Oscar. Ca a déjà été proche plusieurs fois cette saison et là c’est arrivé."

On a vu le Monégasque fermer ses ailerons dans la ligne droite dans l’avant-dernier tour, et il confirme que se faire dépasser par Piastri faisait partie du plan, jusqu’à son erreur au début du dernier tour.

"Ca faisait partie de la stratégie, mais elle n’a pas fonctionné. Si je restais devant, j’étais sûr qu’il allait me dépasser car ils avaient trop de vitesses en ligne droite et dans le deuxième secteur. Je voulais le mode overtake, il est passé comme attendu mais j’ai fait l’erreur et ça a tout jeté à la poubelle."

Le départ a été positif, mais ça ne lui remonte pas le moral : "Les départs ça fait depuis la première course qu’ils sont bons, je veux trouver d’autre positif. Mon erreur a mis tout le travail de l’équipe à la poubelle, donc je dois être très dur avec moi-même car il ne faut pas que ça se reproduise."