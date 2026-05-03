Antonelli salue ’un travail incroyable’ après avoir gagné une course ’pas simple’ à Miami

Au lendemain de sa troisième pole position consécutive, Andrea Kimi Antonelli a remporté sa troisième victoire consécutive. Vainqueur du Grand Prix de Miami, il a devancé Lando Norris après avoir perdu la tête de la course au départ mais ne pas avoir paniqué.

Avec la quatrième place de son équipier à l’arrivée, il a maintenant 20 points d’avance en tête du classement, et continue d’impressionner, malgré l’absence d’évolutions ce week-end chez Mercedes.

Il est le troisième pilote de l’histoire à remporter ses trois premières victoires en carrière consécutivement. Alberto Ascari avait réussi à en gagner 7 de suite en 1952 et 1953 et plus récemment Mika Häkkinen l’a réussi en 1997 et 1998 (Jerez 97, Australie 98 et Brésil 98).

"Ce n’était pas aussi mauvais qu’hier au départ, je pensais que George allait freiner tôt, j’ai été un peu chanceux avec ce qui s’est passé, j’ai fait une erreur sur la gestion de l’énergie en essayant de passer Lando, mais le rythme était fort" a déclaré Antonelli.

"L’équipe a fait une très bonne stratégie, on a réussi un bel undercut et à gagner, même si ce n’était pas simple" poursuit l’Italien, qui espère maintenant continuer sur cette lancée dans la saison.

"Ce n’est que le début, la route est encore longue mais on travaille très fort, l’équipe fait un travail incroyable et sans eux, je ne serais pas là. Merci à eux, merci à l’équipe, et je vais me reposer avant la prochaine car le Canada est dans trois semaines."