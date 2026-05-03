Audi F1 frustrée à Miami : abandon pour Hülkenberg, points manqués pour Bortoleto

L’écurie Audi F1 a vécu un week-end exigeant à Miami, marqué par des fortunes diverses en course et un sentiment d’opportunité manquée malgré des signes encourageants.

Sur le tracé de Miami, tout a basculé dès le premier tour pour Nico Hülkenberg. Victime d’un début de course mouvementé, l’Allemand a vu son Grand Prix s’arrêter prématurément en raison d’un problème technique, mettant fin à des espoirs pourtant réels de points.

"Ce n’est évidemment pas la façon dont nous voulions terminer le week-end. Nous avons eu un problème technique et avons dû abandonner, ce qui est frustrant parce que l’objectif est toujours d’être en piste jusqu’à l’arrivée," a expliqué Hülkenberg.

Le pilote Audi a également souligné les difficultés globales rencontrées tout au long du week-end en Floride, tout en affichant sa détermination pour la suite.

"Dans l’ensemble, cela a été un week-end difficile. Nous allons nous réunir, comprendre ce qui s’est passé et continuer à pousser. Rester persévérant est essentiel : ces efforts finiront par payer, et c’est sur cela que nous nous concentrons pour la suite."

À l’inverse, Gabriel Bortoleto a su tirer le maximum de sa course malgré une position de départ défavorable. Élancé depuis le fond de grille, le Brésilien a réalisé une remontée solide pour échouer très proche des points, en 12e position.

"Je pense que le rythme était là pour se battre pour les points, mais quand on part dernier, il n’y a pas grand-chose que l’on puisse faire."

"J’ai remonté le peloton, il y avait un bon rythme et de belles manœuvres, mais pas assez de temps pour dépasser davantage," a-t-il poursuivi.

Malgré tout, le Brésilien retient le positif de cette performance et salue le travail de son équipe, notamment après les efforts fournis en amont de la course.

"Étant donné que je partais dernier et que je termine 12e, je pense que c’est un résultat solide. Je suis vraiment fier de l’équipe et du travail qu’elle a accompli pour mettre la voiture en piste hier, et nous allons continuer à avancer."