Hamilton dépité après Miami : ’Rien que je pouvais faire’

Lewis Hamilton a vécu un Grand Prix de Miami frustrant, marqué par un premier tour chaotique et des dégâts qui ont ruiné ses chances de remonter dans la hiérarchie.

Le pilote Ferrari n’a pas caché sa déception après une nouvelle course compliquée en Floride, conclue dans l’anonymat après avoir déjà terminé sans éclat lors de l’épreuve sprint.

"Évidemment, ce n’est pas un bon week-end du tout. Septième et septième ; dans le no man’s land lors des deux courses," a regretté Hamilton.

Le septuple champion du monde estime que son Grand Prix a été largement compromis par les dommages subis dès le premier tour, alors qu’il semblait initialement bien placé après l’extinction des feux.

"Particulièrement aujourd’hui, avec les dégâts, il n’y avait rien que je puisse faire. J’avais 15 points d’aéro en moins ! C’est vraiment malheureux parce que l’équipe a travaillé très dur, donc repartir avec si peu de points... nous devons tourner la page et aller de l’avant."

Hamilton a expliqué avoir été piégé par l’incident impliquant Max Verstappen dans les premiers virages, ce qui l’a forcé à modifier sa trajectoire et l’a exposé à d’autres contacts.

"C’était simplement un contact. Je n’ai pas eu de chance avec le tête-à-queue de Max et j’ai dû passer à sa droite. J’avais pris un bon départ dans le premier virage et j’étais dans une bonne position, puis le seul endroit où je pouvais aller était à droite."

Cette manœuvre lui a coûté plusieurs places, avant qu’un nouvel accrochage ne vienne aggraver sa situation.

"J’ai perdu des positions à partir de là et ensuite c’est Franco qui m’a percuté, ce qui m’a fait perdre énormément de performance."

Avec seulement une septième place à l’arrivée, Hamilton quitte Miami avec un bilan bien loin de ses attentes et de celles de Ferrari, dans un week-end où la Scuderia espérait capitaliser sur les conditions changeantes.