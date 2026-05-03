En difficulté à Miami, Russell admet ses limites sur les pistes à faible adhérence

George Russell abordera le Grand Prix de Miami depuis la cinquième position sur la grille, avec un constat lucide sur ses difficultés actuelles sur ce type de tracé.

Le pilote Mercedes F1 reconnaît en effet ne pas être totalement à l’aise sur les circuits à faible adhérence, une catégorie dans laquelle il range clairement Miami.

"J’ai du mal sur les circuits à faible grip, ici, Zandvoort, le Brésil. C’était déjà le cas l’an dernier, c’est quelque chose sur lequel je veux travailler, mais je dirais qu’il y a trois circuits qui sont des exceptions pour moi. Miami en fait clairement partie."

Le Britannique admet néanmoins ne pas être dans la meilleure dynamique actuellement.

"Je ne suis pas vraiment dans un bon rythme en ce moment. Cela reste encore le début de saison, et c’est un circuit vraiment difficile pour moi. J’attends simplement d’arriver sur des pistes où j’excelle."

Russell met en avant son style de pilotage, qui ne correspond pas toujours aux exigences de ce type de conditions.

"Je suis un pilote assez fluide et précis, ça a toujours été mon style. Sur ces circuits, il faut accepter que la voiture glisse."

"J’aime être à la limite, mais ici vous êtes constamment en survirage, en sous-virage. C’est pareil pour tout le monde, avec les températures élevées."

Dans ces conditions, le pilote Mercedes espère avant tout limiter l’impact de ses difficultés tout en profitant des opportunités, dans une course où les premiers mètres pourraient, une nouvelle fois, redistribuer les cartes, sans oublier la météo. Russell refuse donc d’aborder la course avec une approche défensive.

"Je ne pense pas à limiter les dégâts, je vais y aller pour maximiser le résultat. Nous avons vu avec les départs que tout peut changer dans les premiers centaines de mètres."

Toto Wolff a tenu à apporter son soutien à Russell et confirme que le Britannique n’est pas aussi à l’aise sur un circuit comme Miami que ne l’est Antonelli.

"George m’a dit qu’il avait des difficultés sur certains circuits, avant même ce qu’il a dit après sa qualification. Ici, l’asphalte est très lisse. C’est un peu comme un joueur de tennis qui est bon sur terre battue et un autre sur surface dure."

"Grâce aux qualifications, il a réussi à remonter et il lui manque juste un petit quelque chose pour la troisième place. Alors pour être positif, je suis donc vraiment content de voir ses progrès sur un circuit où il n’est pas encore totalement à l’aise."