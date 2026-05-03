4e à l’arrivée, Russell se réveille trop tard mais salue Antonelli !

Quatrième à l’arrivée du Grand Prix de Miami, George Russell a livré une analyse honnête de sa course, marquée par un début difficile avant une fin nettement plus encourageante.

Le pilote Mercedes a d’abord pointé du doigt le manque de performance de la gomme dure lors des premiers relais, un facteur qui l’a empêché de se battre aux avant-postes dans les premières phases de l’épreuve.

"C’était correct dans les premiers tours, mais le pneu dur n’était nulle part. J’ai quelques idées sur le pourquoi," a-t-il expliqué.

Russell a toutefois réussi à inverser la tendance dans le dernier relais, notamment grâce à des ajustements inspirés de ceux utilisés par son équipier tout au long du week-end.

"Les dix derniers tours étaient bien plus compétitifs. J’ai fait quelques changements, similaires à ce que Kimi a utilisé tout le week-end, et c’était un peu mieux. Mais ce circuit a toujours été compliqué pour moi."

Le Britannique n’a pas tari d’éloges à l’égard d’Antonelli, impressionnant depuis ses débuts en Formule 1.

"C’est un pilote fantastique et il a été exceptionnellement rapide dès le premier jour. On ne remporte pas tous les championnats quand on est jeune sans avoir cette vitesse," a souligné Russell.

Malgré une période plus délicate sur le plan personnel, le pilote Mercedes reste confiant en ses capacités et entend profiter des prochaines semaines pour rectifier le tir.

"J’ai confiance en moi et j’ai déjà prouvé ce dont j’étais capable. Cela a été une période un peu compliquée, nous allons réévaluer les choses au cours des prochaines semaines."