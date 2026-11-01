Le top 3 de la grille veut ’un bon départ’ au Mexique, par crainte de dépassements difficiles

Comme chaque année, la course du Grand Prix du Mexique s’annonce complexe, et un peu plus cette saison alors que les F1 ont des moteurs hybrides qui peinent avec l’altitude, et moins de grip à cause de packages aérodynamiques classiques et pas spécifiques. Encore plus que les autres années, la grille de départ ne semble pas être pertinente au moment d’imaginer les résultats de ce dimanche.

Avec une distance entre la ligne de départ et le premier virage qui est la plus longue de l’année, et des moteurs qui sont encore à la peine sur la phase du départ, beaucoup de choses pourraient se produire dans les premières secondes de la course, au point que la FIA a légiféré au sujet des premiers virages.

Lewis Hamilton sera la cible de tous les pilotes qui le suivront puisqu’il sera en pole position, mais avant d’aborder les dangers du départ, il se félicite de cette pole position, en dépit d’un vendredi perturbé par un problème qui l’a empêché de travailler sur les longs relais.

"De manière générale, je ne pense pas avoir eu de bons longs relais cette année. Soit nous avons poussé nos relais courts trop longtemps pour ensuite passer au relais long, mais je n’ai pas eu un seul bon relais long où c’est régulier et avec le bon équilibre" explique Hamilton.

"En arrivant ce week-end, nous nous sommes tous réunis mercredi. Nous avons passé en revue tous les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer, différentes approches, les choses que nous avons apprises lors de la dernière course."

"On s’est dits ’on va s’assurer de faire un bon relais long ce week-end’. Un très, très gros objectif. Et puis la voiture s’est arrêtée ! Et après, j’ai juste regardé le reste de la séance où tout le monde tournait en boucle et accumulait ces relais longs."

"Donc, je ne sais pas comment la voiture va se comporter sur un relais long avec beaucoup de carburant, et je ne connais pas non plus les réglages dont je vais avoir besoin. Ce sont donc des choses que je vais devoir un peu deviner."

"Nous ferons notre meilleure estimation pour, espérons-le, mettre la voiture dans la bonne fenêtre pour demain. Mais, ouais, très, très difficile. C’est évidemment une très longue ligne droite jusqu’au virage 1, donc je ne pense pas que vous ayez jamais été en pole ici auparavant."

Au moment de parler du premier virage, il admet qu’il va étudier le départ de l’an dernier, et il a été interrogé sur la possibilité d’empêcher les attaques comme celles de Charles Leclerc et George Russell l’année dernière sur le poleman.

"C’était Lando [Norris] en pole l’année dernière non ? Mais je pense que oui, on regarde toujours. On regarde les départs de course des années précédentes, et évidemment nous devons nous assurer d’avoir un bon départ, un bon envol de la ligne."

"Et ensuite c’est juste le positionnement de la voiture, le point de freinage. Mais encore une fois, je n’ai jamais été dans cette position ici auparavant, donc je viens toujours de plus loin derrière. Je vais donc juste me concentrer sur le fait d’essayer d’optimiser le départ."

Questionné sur les longs relais et le rythme de Mercedes F1, George Russell a quant à lui expliqué ce qu’il attend de la course, alors qu’il sera en deuxième place au départ. Et il admet que les dépassements seront difficiles en course.

"Je pense que c’est juste très serré entre les quatre meilleures équipes en ce moment. Vous savez, chaque Q3 que nous abordons lors des récentes courses, on a l’impression que ça peut basculer d’un côté ou de l’autre entre n’importe laquelle des quatre équipes" indique Russell.

"Je pense que pour le rythme de course, il y aura probablement un dixième entre les sept ou huit premiers pilotes. Donc, je pense que le virage 1 va être crucial. Dépasser va être difficile, la surchauffe, etc. C’est toujours le cas ici au Mexique. Mais il faut passer une bonne nuit de sommeil et voir ce que demain nous réserve."

Charles Leclerc, comme Russell et comme Lando Norris dans son interview d’après-qualifications, confirme lui aussi qu’il s’attend à une course sans dépassements, compte tenu de l’exploitation de ces voitures.

"Oui, je pense que le rythme est bon. Je trouve que la voiture se comporte bien et qu’elle se comportait bien depuis les EL1. Donc je pense que sur ce point, nous avons le rythme de course, mais je doute qu’il y ait des dépassements demain" explique quant à lui Leclerc.

"J’ai essayé davantage lors des EL2, et c’est juste très difficile parce que le mode dépassement ne fait pas grand-chose. Donc, je pense que quel que soit le classement après le virage 3, il va être très difficile ensuite de dépasser. C’est donc un peu dommage que je n’aie pas fait le travail finalement quand ça comptait."

Il s’élancera troisième directement derrière Hamilton et il reconnait qu’il pourrait tenter d’aller chercher l’aspiration derrière l’autre Ferrari : "Oui, je veux dire, je vais garder la tête baissée autant que possible et voir ce qui est possible. Mais, oui, c’est toujours un virage 1 passionnant, et nous verrons comment ça se passe."

Hamilton, Russell et le titre "inévitable" d’Antonelli

Le titre probable de Kimi Antonelli, qui doit inscrire deux points ou voir un autre pilote que Hamilton et Russell remporter la course pour valider sa couronne, a été évidemment abordé avec ses deux rivaux, et Hamilton a reconnu qu’il veut juste se concentrer sur ses propres résultats.

"Eh bien, je pense que ce n’est pas vraiment quelque chose à quoi nous pensons. Nous pensons juste à essayer d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’équipe. Nous sommes évidemment à une haute altitude ici, et c’est probablement la seule piste ce week-end où la puissance n’est pas reine."

"C’est plus équilibré, et cela nous a vraiment mis en position de nous battre. Évidemment, pour Kimi, je trouve qu’il continue de très bien conduire et de faire ce qu’il doit faire. Je veux dire, tout ce qu’il a à faire, c’est simplement finir là où il est, et il suit en quelque sorte son propre chemin."

"Notre chemin est de nous concentrer sur le fait de réaliser la meilleure performance possible ce week-end et de conserver la deuxième place au championnat des constructeurs. Et même si nous pouvons réduire un peu l’écart avec Mercedes, ce serait génial."

C’est pareil pour Russell, qui est convaincu que son équipier va être champion cette année, que ce soit ce week-end ou le prochain : "C’est inévitable qu’il gagne le championnat, très probablement ce week-end. Donc, pour moi personnellement, il s’agit juste d’aller sur la piste pour essayer de faire une bonne course."

"Je veux essayer de finir cette saison en beauté. C’est la plus grande priorité pour moi. Ouais, je pense que dans mon esprit, vous savez, il a en quelque sorte déjà gagné le championnat. Donc c’est quelque chose avec lequel je ne pense pas avoir à composer."

Hamilton a été questionné avec davantage d’insistance sur la couronne mondiale que va obtenir Antonelli dans les prochaines heures, ou au plus tard dans les prochains jours, et il se félicite de voir son jeune remplaçant, qu’il a côtoyé chez Mercedes quand l’Italien était en train d’être formé.

"Je pense que pour moi, voir un jeune comme Kimi passer du statut de petit gamin debout au fond du garage à celui d’être dans la salle des ingénieurs, puis à me remplacer dans une équipe que j’ai aimée et pour laquelle j’ai travaillé pendant de très nombreuses années."

"Et traverser simplement le processus de cette année dure et difficile qu’il a connue l’an dernier, pour ensuite arriver dans cette période cette année où il a été tout simplement irréprochable du début à la fin, je trouve que c’est vraiment, vraiment super à voir."

"Et puis, les records sont faits pour être battus, vous savez. Alors, j’adore le fait qu’il sera, je crois, le plus jeune champion de tous les temps. C’est bien ça ? Ce que je trouve tout simplement phénoménal, ce qu’il a été capable de faire à un si jeune âge."

"Il a un avenir tellement brillant devant lui. Je suis donc reconnaissant de pouvoir courir à cette époque pour le voir, pour en être témoin. J’espère vraiment qu’à l’avenir nous aurons l’occasion d’avoir de vraies batailles parce que nous n’avons pas pu en avoir cette année."

"Il nous a juste dépassés en flèche dans toutes les lignes droites, la plupart du temps. J’espère donc que l’année prochaine, nous serons en mesure de lui donner un peu plus de fil à retordre et que ça se jouera vraiment au pilotage. Et, ouais, je serai tellement content pour lui."