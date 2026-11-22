Lewis Hamilton a une nouvelle fois appelé Ferrari à clarifier les règles de conduite entre ses pilotes après un Grand Prix de Las Vegas marqué par un nouvel accrochage avec Charles Leclerc. Le septuple champion du monde estime avoir déjà fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir un cadre plus précis et renvoie désormais la responsabilité à la direction de la Scuderia. Frustré par deux incidents qui ont compromis sa remontée, le Britannique assure qu’il disposait du rythme nécessaire pour viser le podium, malgré les importantes difficultés rencontrées par Ferrari en ligne droite.

Les tensions entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc ne semblent pas près de s’apaiser chez Ferrari. Après un nouvel accrochage entre les deux équipiers lors du Grand Prix de Las Vegas, le Britannique a laissé entendre que la situation nécessitait désormais une intervention de la direction de la Scuderia.

Au cours de la course, Hamilton avait notamment adressé plusieurs messages radio à son équipe, insistant sur la nécessité de travailler ensemble avec Leclerc plutôt que de compromettre leurs résultats respectifs.

Interrogé à l’arrivée sur la signification de ces échanges et sur les difficultés rencontrées dans la gestion de leur rivalité, le septuple champion du monde a toutefois refusé de détailler les circonstances précises de ses communications avec le muret des stands.

"Je ne vais pas entrer dans les détails de cette situation. C’est quelque chose dont vous devez discuter avec Ferrari", a-t-il répondu.

Une manière de renvoyer les interrogations vers son équipe, alors que les incidents entre les deux pilotes se multiplient et que la question des consignes d’équipe devient de plus en plus sensible.

Au-delà des tensions internes, Lewis Hamilton a également dressé un bilan particulièrement frustrant de son Grand Prix de Las Vegas.

"Nous savions que nous allions faire face à un énorme défi ce week-end. Nous n’avions pas réalisé que nous serions aussi limités dans ces lignes droites."

Les qualifications avaient confirmé les difficultés de la Scuderia, mais Hamilton estime que sa voiture s’est montrée beaucoup plus compétitive en course.

Le Britannique affirme avoir retrouvé de bonnes sensations au volant de sa SF-26 et être parvenu à remonter progressivement dans la hiérarchie.

"Les qualifications ont évidemment été difficiles, mais en course, je me sentais très bien et je progressais vraiment. Je voulais surtout essayer de faire en sorte que nous terminions devant les McLaren, parce que c’est vraiment contre eux que nous nous battons au championnat constructeurs. Ensuite, le fait d’éviter une collision avec l’une des McLaren m’a valu une pénalité de dix secondes, que j’ai trouvée vraiment sévère et qui était frustrante."

Malgré cette sanction, Hamilton explique avoir réussi à se reconcentrer immédiatement pour poursuivre sa remontée.

Il a toutefois été confronté à un nouveau revers lorsqu’il a été percuté par Charles Leclerc, un accrochage qui a provoqué son tête-à-queue et lui a fait perdre plusieurs positions.

"Mais je me suis remis au travail, j’ai continué à attaquer et j’ai réussi à revenir dans la bataille, avant d’être à nouveau repoussé en arrière."

Pour le septuple champion du monde, ces deux incidents ont empêché Ferrari de concrétiser un potentiel bien supérieur au résultat finalement obtenu.

"Mais je n’ai jamais abandonné et j’essayais simplement d’obtenir le meilleur résultat possible. Je pense vraiment que nous aurions pu décrocher un podium aujourd’hui avec le rythme que nous avions."

Hamilton attend désormais une décision de Ferrari

Le nouvel accrochage entre Hamilton et Leclerc intervient dans un contexte où la gestion de leur rivalité constitue un sujet de plus en plus délicat pour Frédéric Vasseur.

Le directeur de Ferrari a jusqu’ici défendu une approche permettant à ses deux pilotes de se battre librement, mais les incidents répétés alimentent les interrogations sur les limites de cette politique.

À Las Vegas, Leclerc a été jugé responsable de la collision avec Hamilton et sanctionné de dix secondes par les commissaires.

Le Monégasque a reconnu son erreur et présenté ses excuses à l’équipe, tout en estimant que la pénalité pouvait paraître sévère depuis son cockpit.

Pour Hamilton, la question dépasse désormais le seul incident de Las Vegas.

Interrogé sur la nécessité d’établir enfin des règles plus précises entre les deux équipiers, le Britannique a laissé entendre qu’il avait déjà exprimé toutes ses préoccupations à ce sujet.

Il estime désormais que la responsabilité d’agir appartient entièrement à Ferrari.

"J’en ai assez de parler de ça ! C’est à Ferrari d’en décider, évidemment. J’ai fait tout ce que je pouvais et j’ai dit tout ce que j’avais à dire, et même davantage. Cela a été difficile. Tout ce que je peux faire, c’est venir à chaque course et donner absolument tout ce que j’ai, en espérant qu’en coulisses, ils finiront par trouver une solution."