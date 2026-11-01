General Motors rend un vibrant hommage à Pérez : ’un honneur de l’avoir’

Sergio Pérez s’apprête à franchir un cap symbolique dans sa carrière en Formule 1, avec son 300e Grand Prix disputé devant son public, à Mexico. Un événement particulièrement important pour Cadillac et General Motors, dont le président Mark Reuss a tenu à saluer les qualités humaines et sportives du pilote mexicain, récemment prolongé jusqu’en 2029. Au-delà de cette célébration, le dirigeant américain a également souligné le rôle essentiel joué par Pérez et Valtteri Bottas dans le développement de la nouvelle écurie, qui dispute sa première saison dans la discipline et doit encore surmonter les nombreuses difficultés liées à sa création.

Sergio Pérez vit un week-end particulier à l’occasion du Grand Prix de Mexico. Le pilote Cadillac s’apprête à disputer ce dimanche son 300e Grand Prix de Formule 1, une étape qu’il franchira devant ses supporters sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez, dans sa ville natale.

Le Mexicain deviendra ainsi le septième pilote de l’histoire à atteindre ce cap, rejoignant un cercle prestigieux composé de Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Jenson Button, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen et Michael Schumacher.

Pour célébrer cet événement, plusieurs initiatives ont été organisées autour du pilote. Pérez a notamment effectué une démonstration dans les rues de Mexico, sur la célèbre avenue Paseo de la Reforma.

Il a également rencontré des employés de General Motors dans la capitale mexicaine avant de retrouver le circuit au volant de sa Cadillac MAC-26.

Ces célébrations interviennent quelques jours seulement après l’annonce de sa prolongation de contrat avec Cadillac jusqu’à la fin de la saison 2029, confirmant la volonté du constructeur américain de poursuivre sa collaboration avec lui sur le long terme.

Interrogé lors de l’Autosport Business Exchange, Mark Reuss, président de General Motors, n’a pas caché l’importance de cet événement pour le groupe américain.

"C’est un événement majeur."

"Ce sera le 300e Grand Prix de Checo, et nous sommes vraiment fiers qu’il pilote pour notre équipe. Il nous a apporté énormément de retours d’information et toute son expertise de pilote qui connaît les circuits. Et [Valtteri] Bottas également. Tous les deux nous fournissent de véritables retours sur la voiture, sur les circuits, sur les différences entre eux, sur la manière de construire nos modèles et de rendre nos simulations aussi précises que possible, à mesure que nous avançons et acquérons de l’expérience au cours de notre première saison."

Pour General Motors, la présence de Pérez à Mexico revêt également une importance particulière sur le plan commercial et institutionnel.

Le groupe possède en effet son siège mexicain dans la capitale, ce qui offre l’occasion de rapprocher le pilote de ses collaborateurs et de son réseau local.

"C’est un événement majeur pour lui. C’est également un événement majeur pour General Motors. Notre siège au Mexique se trouve à Mexico, donc il va rencontrer nos concessionnaires, il va rencontrer nos employés, et j’ai vraiment hâte d’être là pour partager cela avec lui et avec tous ses supporters."

"Un honneur de l’avoir avec nous"

Au-delà des performances et de l’expérience de Pérez, Reuss a tenu à mettre en avant ses qualités personnelles.

Le président de General Motors considère que le Mexicain incarne parfaitement les valeurs que Cadillac souhaite associer à son engagement en Formule 1.

Son comportement, sa popularité et sa capacité à représenter le constructeur auprès du public constituent, selon lui, des atouts aussi importants que ses compétences de pilote.

"C’est tout simplement quelqu’un de formidable, par ce qu’il est en tant que personne. Parce qu’il n’est pas seulement un excellent pilote, un excellent ambassadeur de Cadillac, de General Motors et de la Formule 1, c’est aussi tout simplement une très bonne personne."

"C’est un honneur de l’avoir avec nous."

Pour sa première saison en Formule 1, Cadillac avait choisi de miser sur un duo particulièrement expérimenté.

Avec Sergio Pérez et Valtteri Bottas, l’écurie américaine dispose de deux pilotes ayant déjà remporté des Grands Prix et évolué pendant plusieurs saisons au sein d’équipes de premier plan.

Un choix destiné à accompagner les premiers pas du constructeur dans la catégorie reine, alors que l’ensemble de la structure a dû être construit pratiquement à partir de zéro.

Sans surprise, cette première campagne ne s’est pas déroulée sans difficultés.

Cadillac doit encore progresser dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse de la performance de sa monoplace, de la compréhension des circuits ou de la qualité de ses outils de développement et de simulation.

Malgré ces obstacles, Reuss se dit particulièrement impressionné par l’attitude de ses deux pilotes.

Il souligne que Pérez et Bottas possèdent des personnalités et des approches différentes, tout en partageant les qualités essentielles qui caractérisent les compétiteurs de haut niveau.

"Ils sont très différents. Tous les pilotes, dans toutes les disciplines, lorsqu’ils sont vraiment bons, sont toujours très différents."

"Dans ce professionnalisme et cette précision, quelle que soit la discipline, que ce soit l’endurance, la Formule 1, le tout-terrain, les courses de camions, peu importe, on retrouve cela chez les champions. Ils cherchent à faire de leur mieux, à donner absolument le meilleur d’eux-mêmes à chaque course."

"Et s’ils n’y parviennent pas, si quelque chose se produit - on ne peut pas gagner toutes les courses, personne ne peut gagner toutes les courses - lorsqu’ils connaissent une mauvaise journée ou que des erreurs ont été commises, ils tournent la page de cette course et perfectionnent leur art, que ce soit au niveau de la voiture, d’eux-mêmes, de leur condition physique ou de tout autre aspect."

Cette approche est particulièrement importante dans le contexte de Cadillac, dont les ambitions à long terme nécessitent encore un travail considérable avant de pouvoir rivaliser régulièrement avec les équipes établies.

Pérez et Bottas doivent ainsi accepter de participer à un projet dont les résultats immédiats ne correspondent pas nécessairement à ceux qu’ils ont connus au cours de leur carrière.

Reuss estime que leur capacité à conserver cette exigence malgré les difficultés constitue l’une de leurs principales qualités.

"Ils recherchent cette perfection, et ces deux messieurs le font. Ils comprennent vraiment ce qu’il faut pour y parvenir, ainsi que le processus nécessaire."

Le président de General Motors reconnaît également que Cadillac demande beaucoup à ses pilotes en cette première année.

Habitués à évoluer dans des structures expérimentées, Pérez et Bottas doivent désormais contribuer à la mise en place d’une organisation encore en construction.

Leur rôle dépasse donc celui de simples pilotes chargés de réaliser les meilleurs résultats possibles en piste.

Ils participent également à l’amélioration des procédures, à la compréhension de la monoplace et à la progression des outils techniques qui doivent permettre à Cadillac de se rapprocher de ses concurrents.

Reuss leur sait gré d’accepter cette situation avec patience, alors que les difficultés rencontrées par une nouvelle équipe peuvent parfois être particulièrement frustrantes pour des pilotes ayant déjà connu la victoire.

"Je suis très, très heureux qu’ils fassent preuve de patience avec nous, pour être franc. Cela demande une personnalité particulière, et ils possèdent tous les deux cette qualité."

Si l’avenir de Bottas au-delà de 2026 reste encore à clarifier, ces déclarations montrent que General Motors apprécie l’engagement de ses deux titulaires dans la construction de son programme en Formule 1.

Pour Pérez, dont la prolongation jusqu’en 2029 a déjà été officialisée, ce soutien prend une dimension particulière au moment de célébrer son 300e Grand Prix à domicile.