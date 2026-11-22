La tension est encore montée d’un cran chez Ferrari lors du Grand Prix de Las Vegas. Alors que Lewis Hamilton et Charles Leclerc tentaient de remonter dans la hiérarchie, le Monégasque a percuté son équipier au 38e tour, provoquant un tête-à-queue du Britannique et compromettant les chances de résultat de la Scuderia. Rapidement sanctionné de dix secondes par les commissaires, Leclerc a ravivé les interrogations sur la gestion des deux pilotes Ferrari, déjà au cœur de plusieurs tensions lors des précédents Grands Prix d’Italie et du Mexique. Frédéric Vasseur a livré une réaction à chaud très glaciale sur le Monégasque !

Ferrari a connu un nouvel épisode particulièrement délicat dans la gestion de ses deux pilotes à Las Vegas. Après plusieurs affrontements entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc au cours de la saison, les deux équipiers se sont cette fois directement accrochés en course, avec des conséquences immédiates sur leur classement.

L’incident s’est produit au 38e des 50 tours du Grand Prix, alors que les deux Ferrari évoluaient dans un groupe de voitures en lutte pour les places d’honneur.

Lewis Hamilton avait initialement tenté de prendre l’avantage sur la McLaren d’Oscar Piastri, qui occupait la cinquième position, en plongeant à l’intérieur au virage 5.

Le septuple champion du monde a toutefois renoncé à sa tentative dans l’enchaînement lent qui suivait, sans parvenir à dépasser l’Australien.

C’est à ce moment que Charles Leclerc a tenté de profiter de la situation pour attaquer à son tour. Le Monégasque a essayé de se glisser à l’intérieur de son équipier dans l’enchaînement des virages 7 et 8, espérant gagner une position.

Mais sa manœuvre a été mal évaluée. Leclerc a heurté la SF-26 de Hamilton, provoquant immédiatement un tête-à-queue du Britannique.

Ce dernier a perdu plusieurs positions dans l’incident, rétrogradant jusqu’à la dixième place, alors qu’il se trouvait quelques instants auparavant au cœur de la bataille pour les premières places derrière Piastri.

Leclerc a pour sa part poursuivi sa course, occupant la septième position au moment où l’incident a été examiné par les commissaires. Cet accrochage entre les deux Ferrari a ainsi compromis les chances de l’équipe de maximiser son résultat à Las Vegas, alors que ses pilotes tentaient de progresser dans le classement.

Dix secondes de pénalité pour Leclerc

La direction de course n’a pas tardé à se pencher sur les circonstances de l’accrochage. Après une enquête rapidement menée, les commissaires ont décidé de sanctionner Charles Leclerc, considéré comme responsable du contact avec son équipier.

Le Monégasque a écopé d’une pénalité de dix secondes, qui vient alourdir les conséquences sportives de l’incident pour Ferrari. Au-delà des positions perdues en piste, l’épisode soulève une nouvelle fois la question de la liberté accordée aux deux pilotes Ferrari lorsqu’ils se retrouvent directement en lutte.

Un nouveau casse-tête pour Ferrari et Vasseur

Cet incident intervient dans un contexte déjà tendu entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Les deux pilotes avaient récemment connu plusieurs différends, notamment lors des Grands Prix d’Italie et du Mexique, faisant émerger des interrogations sur la politique de consignes d’équipe adoptée par Ferrari.

La Scuderia doit désormais gérer un nouvel accrochage entre ses deux titulaires, cette fois accompagné d’une sanction sportive officielle.

La situation pourrait relancer le débat sur la nécessité d’encadrer davantage leurs affrontements en piste, alors que Frédéric Vasseur défendait jusqu’ici une approche laissant ses pilotes se battre librement.

"Je l’ai très mal vécu. Je l’avais déjà mal vécu au Mexique mais là c’est encore pire car on les avait prévenus. On avait eu une discussion qui était claire après le Mexique, on a repassé le message pendant la course," a déclaré Vasseur à Canal+.

"On a clairement dit à Charles de penser à l’équipe quand il était derrière Lewis et il n’a pas écouté, et je pense que c’est une erreur professionnelle."

Est-ce son plus gros défi en tant que manager de Ferrari ?

"Je pense que Charles a complètement oublié aujourd’hui les 2000 personnes qui travaillent jour et nuit derrière lui. On met tous énormément d’énergie, on fait tous énormément de sacrifice, et on ruine un bon potentiel et un possible bon résultat."

"Et quel que soit le résultat on n’a pas le droit de ruiner les choses quand les gens travaillent pour nous. Je reste donc ferme sur ma position, et je pense que c’est inacceptable."

Vasseur s’est entretenu avec Leclerc avant que ce dernier n’aille parler aux médias. Il s’est adressé à Leclerc par radio après la course : "Charles, je veux te voir juste après la course, avant toute chose."

Il confirme devant les caméras que "je lui ai dit ce que je pensais, lui n’a pas trop parlé mais je lui ai dit ce que moi je pensais."