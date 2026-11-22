Charles Leclerc a reconnu son erreur après avoir à nouveau accroché Lewis Hamilton. Un quatrième incident entre les deux Ferrari depuis la pause estivale, et de la responsabilité du Monégasque comme les trois précédents, qu’il n’a pas essayé de défendre. Il explique toutefois qu’il ne pensait pas mériter la pénalité de 10 secondes qui le fait terminer dixième, mais se plie au verdict des commissaires qui l’ont jugé entièrement responsable.

L’incident a provoqué la colère froide de Fred Vasseur, le directeur de Ferrari, qui a jugé le comportement d son pilote inacceptable et a déploré un nouvel incident à gérer entre eux. Le pilote a quelque peu tourné autour du pot au micro de Canal+ pour expliquer qu’il n’avait pas, de son point de vue dans le cockpit, un avis similaire.

"Mon point de vue c’est que si je prends 10 secondes de pénalité, c’est que c’est mérité et que je fais quelque chose de mauvais. Il va falloir que je regarde l’action, dans la voiture j’avais une opinion différente, mais quand on prend dix secondes de pénalité c’est que la majorité des commissaires ont pensé que je la méritais" a déclaré Leclerc.

"Je vais regarder ce que j’ai fait de mal, mais je pense que c’est différent des clashs ou des batailles qu’on a eu dans le passé et où on dépassait trop les limites. Là, il n’y a pas eu de choses folles dans la situation de Lewis avec la tentative de dépassement sur la McLaren, c’était naturel que je sois à côté de lui."

"J’ai sous-estimé le fait que de sa voiture, il n’ait pas vu ma voiture, et à partir du moment où on est arrivés dans le virage, je n’avais plus l’espace que je pensais avoir, et avec le vibreur j’ai perdu la ligne que je pensais tenir."

Une analyse qui est loin de traduire la vérité, puisqu’il s’est placé à l’intérieur, et Hamilton a pris le virage normalement mais a quand même été harponné par un Leclerc qui a manqué de prudence, et qui admet son erreur... non sans remettre en cause sa pénalité qu’il juge sévère.

"Mais ce n’est pas pour trouver une excuse, j’ai pris dix secondes de pénalité et je vais regarder ce que j’aurais pu faire différemment. J’espère que c’est la dernière fois, ce sera encore chaud à l’avenir et ça l’est toujours entre équipiers."

"Mais ce n’est pas acceptable, et je suis désolé pour le team qui essaie de tout donner, pour Fred qui a eu des discussions avec nous deux et doit aujourd’hui donner des réponses alors que l’erreur vient de mon côté."

"On va discuter avec Lewis, je vais lui donner mon point de vue, j’ai pris dix secondes donc je ne cherche pas d’excuse, mais lui expliquer mon point de vue. De la voiture, les dix secondes me semblaient être une pénalité sévère, mais il y a eu une grosse conséquence du côté de Lewis et il faut le prendre en compte."

Questionné dans la zone médias sur la télé britannique, il est revenu sur la nature de l’incident avec un avis encore plus mitigé : "Ce n’est pas comme au Mexique, où on surpilotait tous les deux. Ici, c’est presque plus comme un incident de course, même si cela reste inacceptable."