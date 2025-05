La présence de Wheatley chez Sauber F1 ’se fait déjà sentir’

Sauber F1 a un tout nouvel organigramme cette année, avec Mattia Binotto (photo en bas) aux commandes de l’équipe, et Jonathan Wheatley (en haut) à la direction sportive sur les circuits. Pour Nico Hülkenberg, pilote intégré au projet Audi pour l’an prochain, l’arrivée de l’ancien directeur sportif de Red Bull et de l’ancien team principal de Ferrari sera bénéfique à Hinwil.

"Il est évident qu’il est encore très tôt, mais je pense que les premiers effets se font sentir, et les gens le reconnaissent et le voient" a déclaré Hülkenberg au sujet de Wheatley, saluant l’impact qu’il a déjà sur le team.

"Je pense que dans l’usine, tout le monde est heureux et l’écoute. Quelqu’un qui vient avec une telle richesse et une telle connaissance du fonctionnement d’une des équipes les plus performantes, c’est certainement très puissant et précieux."

Gabriel Bortoleto a aussi salué l’alchimie entre ses patrons, ce qui permet de faire évoluer le team : "Je crois que nous sommes en train de construire cela, et Jonathan et Mattia ont fait un très bon travail ensemble. Il est certain que l’arrêt au stand est maintenant quelque chose qui peut être une nette amélioration, étant l’arrêt au stand le plus rapide le week-end dernier."

"Nous faisons d’autres progrès que les gens ne voient peut-être pas encore, mais nous, au sein de l’équipe, nous les voyons clairement. Bien sûr, des arrêts aux stands rapides ne sont qu’un des facteurs d’un week-end de F1 réussi, et Sauber doit encore trouver le rythme pour améliorer ses résultats en qualification et en course."

Cependant, le Brésilien rappelle que le projet nécessitera de la patience : "Absolument, je pense que nous progressons. Cela ne veut pas dire que parce que vous avez quelqu’un de nouveau, ça va se voir dans un mois."

"C’est un processus qui prend du temps. Comme tout dans la vie, comme toutes les autres équipes, si vous regardez toutes les équipes qui ont été championnes du monde dans le passé, seule Brawn a rejoint la F1 et a gagné tout de suite [en 2009]. Toutes les autres ont pris du temps."