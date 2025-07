’Le plus grand privilège de ma vie’ : découvrez les adieux de Horner à Red Bull

Depuis l’annonce choc de Red Bull ce matin, avec le licenciement de son directeur Christian Horner qui officiait à la tête du team depuis ses débuts en F1 en 2005, on attendait une réaction du principal intéressé.

Sky Sports a pu enregistrer le discours d’adieu du Britannique, tenu ce matin devant ses employés, une douzaine d’heures après avoir appris la nouvelle de son remplacement par Laurent Mekies.

Un discours évidemment teinté d’émotion après deux décennies à la tête de l’équipe, et dans lequel il remercie les personnes l’ayant accueilli à Milton Keynes, et avec lesquelles il a travaillé durant deux décennies avant que ce chapitre ne se referme.

"Hier, Red Bull m’a informé que je ne serais plus impliqué avec l’entreprise ou l’équipe de manière opérationnelle. Je reste employé par l’équipe, mais le flambeau va être transmis sur le plan opérationnel" a déclaré Horner devant les employés.

"Cela a été un choc pour moi. J’ai eu l’occasion de réfléchir au cours des 12 dernières heures et je voulais me tenir devant vous tous pour vous annoncer cette nouvelle et exprimer ma gratitude à chacun des membres de l’équipe qui a tant donné au cours des 20 années et demie écoulées."

"Lorsque je suis arrivé il y a 20 ans, il y avait un peu moins de cheveux gris. Je suis arrivé dans une équipe sans savoir à quoi m’attendre, mais j’ai été immédiatement bien accueilli et nous avons commencé à construire ce qui est devenu une puissance de la F1. Regarder et faire partie de cette équipe a été le plus grand privilège de ma vie."