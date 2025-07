Alonso désavantagé ? Aston Martin F1 répond aux critiques de ses pilotes

Fernando Alonso s’est montré agacé pendant la course du Grand Prix de Grande-Bretagne, qu’il a terminée en neuvième position.

Le pilote Aston Martin F1 s’est demandé pourquoi il perdait des places, puis a ensuite déploré le fait que les stratégies de Lance Stroll semblaient meilleures. Andy Cowell, le directeur de l’équipe, explique pourquoi la stratégie donnée à Stroll a mieux réussi.

"La façon dont nous avons envisagé la situation dimanche matin, lorsque nous avons fait le point sur la stratégie, c’est que Fernando était septième, Lance était 18e, il y a en quelque sorte deux jeux de stratégie à jouer et il faut donc adopter une approche différente" a déclaré Cowell.

"Maintenant, après la course, avec le recul et le débriefing du lundi matin, nous pouvons dire ’en fait, quelle aurait été la course idéale’. Il s’agissait pour Fernando d’imiter exactement ce que nous avions fait avec Lance à ce moment-là et peut-être qu’il aurait pu faire mieux."

Le fait de chausser les slicks un peu trop tôt n’a pas aidé : "Nous avons été la première équipe à chausser les pneus slicks, mais nous sommes probablement allés trop vite. Sur les mediums, nous avons perdu de la température et la performance a chuté, puis Fernando s’est battu pour revenir."

Il ne tient pas rigueur à l’Espagnol pour ses commentaires effectués sous le coup de l’adrénaline : "Je pense que tous ceux d’entre nous qui sont dans ce monde de compétition depuis longtemps savent que parfois, dans l’environnement, dans le cockpit, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans l’ensemble."

"Et vous êtes toujours frustré lorsqu’une série d’arrêts aux stands se déroule et que vous avez perdu une place, vous voulez savoir pourquoi. Nous avons donc entendu les pilotes nous faire part de ces messages et cela semble personnel, mais ce n’est pas le cas."

"Je ne pense pas qu’il y ait de problème. La stratégie est centralisée car il n’y a qu’un seul stand. Il faut donc s’assurer de la considérer du point de vue de l’équipe. Dès le début, le moment de l’arrêt de Fernando semblait très clair."

"Les pneus intermédiaires s’usaient progressivement et la piste devenait de plus en plus sèche. Je pense qu’en écoutant les conversations radio avec toutes les équipes, tout le monde se disait ’on devrait s’arrêter, on devrait s’arrêter. C’est le moment d’y aller’. On s’est arrêté tôt avec Fernando. Avec le recul, trop tôt. Mais on a failli arrêter les deux voitures dans le même tour."