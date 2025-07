Officiel : Christian Horner quitte Red Bull Racing avec effet immédiat

Nous vous en parlions hier, c’est désormais confirmé ce matin auprès du personnel de Red Bull Racing qui a été prévenu.

Le conseil d’administration de Red Bull a acté le départ de Christian Horner, qui va quitter Red Bull Racing avec effet immédiat, abandonnant ainsi son poste de directeur d’équipe de l’écurie basée à Milton Keynes.

Horner était sous contrat jusqu’en 2030 ; il a toutefois été décidé qu’il quitterait immédiatement son poste et l’organisation.

Cela signifie que, pour la première fois depuis l’arrivée de l’écurie autrichienne en Formule 1, un nouveau directeur d’équipe sera nommé, un poste qu’Horner occupait depuis 2005 et l’arrivée de Red Bull dans la discipline.

Red Bull a connu une saison 2025 décevante, avec Max Verstappen à 69 points d’Oscar Piastri au championnat pilotes.

De plus, l’échange de Liam Lawson par Yuki Tsunoda s’est avéré infructueux, Tsunoda ayant égalé le record de Mark Webber de 2009, avec cinq Grands Prix consécutifs sans point – un "record" pour un pilote Red Bull.

Cette saison difficile a vu Red Bull glisser à la quatrième place du championnat des constructeurs, à 288 points de McLaren.

Selon certaines spéculations, c’est aussi le mouvement que le clan Verstappen attendait pour confirmer le maintien de sa présence chez Red Bull Racing. A moins que cela n’annonce aussi son départ vers Mercedes F1 selon d’autres spéculations (moins fortes) !

Mise à jour : C’est donc aussi officiel du côté de Red Bull qui annonce que le Français Laurent Mekies va prendre sa place (à lire ici) !

"Red Bull a libéré Christian Horner de ses fonctions opérationnelles à compter d’aujourd’hui et a nommé Laurent Mekies au poste de PDG (directeur général) de Red Bull Racing," a déclaré Red Bull GmbH dans un communiqué.

"Nous tenons à remercier Christian Horner pour son travail exceptionnel au cours des 20 dernières années," a ajouté Oliver Mintzlaff, directeur général des projets et investissements de Red Bull.

"Grâce à son engagement indéfectible, son expérience, son expertise et son esprit d’innovation, il a contribué à faire de Red Bull Racing l’une des équipes les plus performantes et les plus attractives de la Formule 1."

"Merci pour tout, Christian, tu resteras à jamais une part importante de l’histoire de notre équipe."