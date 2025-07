Officiel : Laurent Mekies prend la direction de Red Bull Racing à la place d’Horner

Après l’annonce du départ de Christian Horner (à lire ici), Laurent Mekies prend immédiatement les fonctions de PDG de Red Bull Racing.

Dans le cadre de ce changement, Alan Permane, actuellement directeur sportif, sera promu directeur d’équipe chez Racing Bulls.

"Ces dix-huit derniers mois ont été un véritable privilège de diriger l’équipe avec Peter Bayer," commente le Français.

"Ce fut une aventure formidable de contribuer à la naissance de Racing Bulls avec tous nos talentueux collaborateurs. L’esprit d’équipe est incroyable et je suis convaincu que ce n’est qu’un début. Alan est l’homme idéal pour prendre la relève et poursuivre notre chemin. Il connaît l’équipe par cœur et a toujours été un pilier important de nos premiers succès."

Alan Permane prend donc la suite de Mekies.

"Je suis très honoré d’assumer le rôle de directeur d’équipe et je tiens à remercier Oliver Mintzlaff et Helmut Marko pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. Je me réjouis de travailler avec Peter pour poursuivre l’excellent travail que lui et Laurent ont accompli pour faire progresser cette équipe. C’est un nouveau défi pour moi, mais je sais que je peux compter sur le soutien de tous les membres de l’équipe."