Victoires et défaites : Horner rend hommage aux rivaux qui l’ont poussé

Christian Horner a publié sa première déclaration sur les réseaux sociaux depuis la confirmation de son départ surprise de Red Bull, exprimant avec un « cœur lourd » ses adieux.

Hier matin, il a été annoncé que Horner et Red Bull se séparaient avec effet immédiat, mettant fin à une relation qui avait débuté il y a plus de 20 ans. Il a été toutefois précisé que Horner restait sous contrat mais a été relevé de toute fonction opérationnelle. Probablement le temps de négocier les clauses de sortie de son contrat qui allait jusqu’en 2030.

Après un peu plus de deux décennies à la tête de l’équipe et PDG de l’équipe basée à Milton Keynes, Red Bull a nommé son deuxième directeur d’équipe. Laurent Mekies a été promu pour remplacer Horner, tandis qu’Alan Permane a pris ses fonctions au sein de Racing Bulls.

Horner a eu l’occasion de prononcer un discours devant les employés de l’équipe (à retrouver ici), mais a aussi publié depuis une déclaration complète sur Instagram.

"Après vingt ans d’une incroyable aventure commune, c’est le cœur lourd que je dis aujourd’hui au revoir à l’équipe que j’ai tant aimée. Chacun d’entre vous, l’équipe formidable de l’usine, a été au cœur de tout ce que nous avons accompli. Victoires et défaites, à chaque étape, nous sommes restés solidaires et je ne l’oublierai jamais. Ce fut un privilège de faire partie de cette équipe incroyable et de la diriger, et je suis très fier de nos accomplissements collectifs et de vous tous."

"Merci aux formidables partenaires et fans qui nous ont permis de courir. Votre soutien a permis à l’équipe de passer de ses humbles débuts à une puissance de la F1 qui a remporté 6 championnats des constructeurs et 8 championnats des pilotes."

"Merci également à nos rivaux, avec qui il n’y aurait pas de course du tout. Vous nous avez poussés, mis au défi et permis d’obtenir des distinctions que nous n’aurions jamais imaginées. La compétition a rendu chaque victoire plus agréable et chaque revers une opportunité de développement et de croissance."

"La Formule 1 est un sport fondé sur une ambition, une passion et un respect sans faille. Les rivalités ont été féroces, mais la volonté commune d’innover et de se surpasser est ce qui a rendu ce parcours si spécial."

"Ce fut un honneur de participer à cette ère incroyable du sport automobile. Je pars avec une immense fierté pour ce que nous avons accompli et pour ce qui nous attend pour 2026, et un immense respect pour tous ceux qui ont fait de la F1 le sommet qu’elle est aujourd’hui. Merci."