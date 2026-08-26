Le moteur Red Bull Ford est-il encore le meilleur ? La FIA va dévoiler le 2e verdict ADUO

Red Bull devrait bientôt savoir si elle pourra encore bénéficier d’opportunités de développement de son unité de puissance RBPT Ford avant la fin de la saison. La FIA doit en effet communiquer dans les prochains jours les résultats de sa deuxième évaluation des performances des motoristes dans le cadre du dispositif ADUO, un verdict qui pourrait avoir des conséquences importantes sur les capacités de l’écurie à faire évoluer son moteur avant le lancement du programme 2027.

La FIA devrait annoncer cette semaine les conclusions de sa deuxième analyse des performances des motoristes de la Formule 1 dans le cadre des règles relatives aux Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO), qui encadrent les possibilités de développement supplémentaires accordées aux constructeurs les moins performants.

Red Bull avait été prise de court lors de la première évaluation, portant sur la période allant du Grand Prix d’Australie à celui du Canada. La FIA avait alors considéré que son unité de puissance constituait la référence du plateau, pour le moteur thermique qui est le seul jugé, avec un avantage supérieur à 2% sur l’ensemble de ses concurrents.

Cette conclusion avait eu une conséquence directe : Red Bull était le seul motoriste à ne pas pouvoir bénéficier de temps supplémentaire au banc d’essai, de dépenses de développement additionnelles ou encore de la possibilité d’introduire une nouvelle spécification de son unité de puissance.

L’écurie n’avait pas accepté cette analyse et avait demandé à la FIA de réexaminer les données utilisées afin de s’assurer que la conclusion initiale était correcte. Une nouvelle étude a donc été menée.

Son résultat n’a pas été rendu public via un communiqué mais aucun élément susceptible de modifier l’opinion initiale de la FIA n’a été découvert au cours de cette vérification.

Pendant que cette réévaluation était menée, la deuxième période de mesure du dispositif ADUO est arrivée à son terme. Celle-ci couvrait les Grands Prix de Monaco à la Hongrie.

Le règlement convenu entre la FIA et les différents constructeurs impose au pouvoir sportif de communiquer les conclusions de son analyse dans un délai précis. L’objectif est notamment de laisser suffisamment de temps aux motoristes concernés pour homologuer une nouvelle spécification lorsqu’ils obtiennent une possibilité supplémentaire de développement.

La date limite pour annoncer le résultat de cette deuxième période devrait expirer avant le Grand Prix d’Italie, qui se disputera à Monza la semaine prochaine. Les conclusions de cette nouvelle évaluation, ainsi que celles concernant le réexamen de la première décision, devraient donc être communiquées très prochainement.

Pour Red Bull, l’enjeu est particulièrement important car ce verdict déterminera les possibilités dont disposera l’équipe pour faire évoluer son unité de puissance d’ici à la fin de la saison et jusqu’à l’hiver.

Si l’analyse de la période comprise entre Monaco et Budapest conclut que Red Bull accuse plus de 2% de retard sur au moins un de ses rivaux, l’écurie obtiendra une nouvelle fenêtre de développement. Elle pourrait alors profiter de cette possibilité pour introduire une évolution moteur avant la fin de l’année.

À l’inverse, si Red Bull est une nouvelle fois considérée comme la référence, ou si elle se retrouve à égalité avec son rival le plus proche, Mercedes, ou à moins de 2% de celui-ci, la porte restera fermée.

Dans ce scénario, Red Bull ne disposerait d’aucune possibilité supplémentaire dans le cadre de cette deuxième période.

L’écurie de Milton Keynes ne serait toutefois pas totalement condamnée à conserver sa spécification actuelle jusqu’au changement de réglementation.

Une dernière fenêtre ADUO est prévue en 2026. Elle couvrira la période allant du Grand Prix des Pays-Bas, disputé à Zandvoort, jusqu’au Grand Prix des États-Unis.

Il s’agira de la troisième et dernière période durant laquelle les motoristes pourront obtenir des possibilités de développement supplémentaires en cours de saison, avant que le système ne soit réinitialisé pour préparer la campagne 2027.

Red Bull conservera donc une ultime chance de bénéficier d’une marge de développement supplémentaire, mais le verdict de la FIA concernant la période Monaco-Hongrie est déterminant pour savoir si cette possibilité pourra déjà s’ouvrir avant la fin de l’année.

Un système qui continue de faire débat

Le fonctionnement du dispositif ADUO reste par ailleurs controversé dans le paddock, notamment parce que son classement ne reflète pas directement la performance globale des unités de puissance.

Mercedes est largement considérée comme disposant actuellement du meilleur groupe propulseur dans son ensemble. Pourtant, les évaluations utilisées par la FIA ne prennent pas en compte tous les éléments de la performance du moteur.

Le classement repose uniquement sur la partie thermique de l’unité de puissance, comme l’ont décidé les motoristes en votant ces règles.

Or, Red Bull est justement considérée comme particulièrement compétitive sur cet aspect précis. Cela explique en partie pourquoi elle a pu être désignée comme référence lors de la première période d’analyse, alors même que Mercedes est généralement perçue comme la référence sur l’ensemble du groupe propulseur.