Verstappen explique pourquoi il est très ému après sa victoire, d’autres à venir pour lui ?

Il aura fallu attendre 16 Grands Prix cette année pour que Max Verstappen gagne : mais quelle première victoire ! À Sepang, pour le Grand Prix de Malaisie au Bahreïn, le pilote Red Bull a brillé, comme souvent, dans des conditions changeantes. Après avoir perdu la tête de course sur les deux Mercedes F1, Max Verstappen a patiemment refait son retard pour dépasser les deux Flèches d’Argent. Une fois seul en tête, il n’a jamais été inquiété par le 2e, Kimi Antonelli. En somme, une victoire pleinement maîtrisée pour Red Bull et son pilote fétiche.

Cette 72e victoire pour Max Verstappen chez Red Bull est aussi historique, puisque c’est la toute première pour le jeune mais performant moteur Red Bull Powertrains. Une victoire qui rend encore plus spéciale cette victoire en Malaisie.

Stratégie, évolutions, développement moteur : tout semble aller bien mieux chez Red Bull depuis deux courses, et c’est pourquoi le Néerlandais avait évidemment le sourire en conférence de presse.

« Oui, bien sûr, c’est très spécial pour nous. En tant qu’équipe, nous avons pris toutes les bonnes décisions, de manière très calme et directe. Et c’est comme ça que nous aimons que ça se passe, mais pour nous, c’est un moment de grande fierté de remporter notre première course avec notre propre moteur. »

« Nous avons eu un début d’année très compliqué et difficile, avec toutes sortes de problèmes et un manque de compétitivité. Mais tout au long de la saison, l’équipe a travaillé très dur pour comprendre nos problèmes, apporter de bonnes améliorations de performance à la voiture et la rendre plus facile à piloter. Étape par étape, nous nous sommes rapprochés, et nous sommes vraiment en bonne forme. Donc oui, c’est incroyable. »

Après avoir félicité son équipe notamment pour les évolutions introduites à Bakou, Max Verstappen a ensuite évoqué le développement du Grand Prix de Bahreïn lui-même. Comme souvent, Ferrari a pris les mauvaises décisions stratégiques, tandis que Red Bull n’a commis aucune erreur…

« La course a bien sûr été assez compliquée. La tâche ne nous a pas été facilitée avec toutes les décisions que nous devions prendre, puis la voiture de sécurité à la fin, mais nous avons gardé notre calme et pris toutes les bonnes décisions avec les pneus. Alors, oui, c’est très, très agréable de gagner ici et de décrocher aussi notre première victoire pour notre propre moteur. C’est un projet incroyable avec beaucoup de partenaires et beaucoup de personnes dévouées pour arriver là où nous en sommes. C’est un sentiment fantastique. »

Un bug moteur précédé d’un départ raté pour Verstappen

Parmi les péripéties du Grand Prix, il y a eu bien sûr l’imbroglio assez risible causé par une erreur de la FIA.

Max Verstappen a ironisé sur ce bug logiciel, qui a forcé les équipes à installer une mise à jour logiciel et qui a retardé le départ de 20 minutes au moins…

« Eh bien, Lewis n’est probablement pas d’accord pour dire que c’était sec, d’où le retard (sourires). Non, mais c’était parce qu’ils devaient mettre à jour le logiciel et ensuite il faut le charger dans la voiture. J’imagine que certains avaient des ordinateurs portables plus rapides que d’autres. »

« Oui, nous sommes partenaires d’Oracle, donc nous avons une connexion très, très rapide. Nous étions là, nous avons attendu une demi-heure. Peut-être que d’autres avaient une connexion un peu plus lente. »

Ce problème est venu apparemment du régime moteur des F1 2026, qui ont créé un bug en étant bien trop bas…

« Et de mon côté, il ne se passait rien. C’était bien là le problème. C’était comme rouler à, quoi, 35 kilomètres/heure, en montée, en perdant de la vitesse. Donc, oui, je ne sais pas exactement, car quand on descend trop bas en vitesse et trop bas dans les tours, pour une raison quelconque, le moteur s’étouffe. »

« Normalement, ça prend une ou deux secondes et ça revient. C’est grosso modo ce que j’ai eu au départ. Mais d’une manière ou d’une autre, cela ne s’est pas déclenché lors de la première mise à jour logicielle, puis lors de la seconde, c’était un peu mieux, heureusement. Autrement, je serais resté bloqué au départ également, ce que j’ai probablement connu quelques fois au début avec de mauvais départs, mais ça signifiait que j’étais perdu. Au moins, c’était un peu mieux cette fois-ci. »

Mais pour Red Bull, la vraie catastrophe était juste après cette scène rocambolesque : au départ de la course, quand Kimi Antonelli comme George Russell ont pu dépasser Max Verstappen…

« Je n’étais pas surpris car mon départ a été horrible. Encore une fois, relâcher l’embrayage et ne pas avoir de puissance… Le moteur s’est complètement coupé. Mais ensuite, il faut juste s’installer, essayer de ne pas surréagir, se glisser dans le peloton et essayer de conserver sa position. La course est longue, beaucoup de choses peuvent arriver et, étape par étape, j’ai pu combler l’écart. Ensuite, j’ai eu une très belle bataille en slicks avec Kimi. C’est assez glissant dans certaines phases du virage, mais, oui, c’était sympa. »

Après ce succès, on a senti Max Verstappen très ému avec son père : on peut comprendre pourquoi, puisque ce succès bahreïni en Malaisie vient ainsi couronner le choix de carrière effectué par le Néerlandais, qui a prolongé son contrat à long "terme" avec Red Bull.

« Oui, nous y sommes tous très investis. Et, bien sûr, avec mon père, nous nous comprenons vraiment bien après toutes ces années passées ensemble à travailler vers notre objectif en Formule 1. Il est toujours là en arrière-plan. Il ne vient pas à toutes les épreuves, mais quand il est là, nous parlons beaucoup de tout. Il sait tout. Et, oui, pour lui aussi, j’imagine que le début n’était pas agréable à regarder, tout comme pour moi dans la voiture, ce n’était pas agréable à piloter. »

« Mais voir ensuite comment l’équipe a progressé, n’a pratiquement jamais cessé de travailler, a vraiment pris la voiture et a essayé de régler les problèmes que nous avions, pour ensuite livrer un tel résultat, c’est incroyable. Et aussi avec les personnes impliquées, honnêtement, l’état d’esprit au sein de l’équipe est très bon. Tout le monde est sur la même longueur d’onde et nous nous comprenons vraiment bien. C’est très agréable de travailler dans l’équipe et c’est pourquoi tout le monde est super heureux que nous ayons enfin obtenu un tel résultat. »

Cette victoire en Malaisie a signé la première victoire d’un moteur badgé Ford depuis Fisichella en 2003, au Brésil, mais c’est bien le premier succès d’un moteur développé par l’usine Red Bull Powertrains. Ce succès en appelle-t-il un deuxième pour Max Verstappen, dès le prochain Grand Prix, à Singapour, dimanche prochain ?

« Bien sûr, pour nous tous qui sommes impliqués, c’est un moment très spécial de gagner ici. Tout le monde contribue énormément. Et essaie toujours de trouver des améliorations de performance pour faire avancer l’équipe. J’espère bien sûr que d’autres suivront. Ce sera un peu spécifique à chaque circuit. Nous étions rapides dans les virages, mais pas dans les lignes droites par rapport à Mercedes. »

« Maintenant, nous sommes corrects dans les virages et rapides en ligne droite. Nous devons donc probablement aussi parfois comprendre l’ensemble du package. Pourquoi nous sommes rapides, pourquoi nous ne le sommes peut-être pas tant que ça. Et avancer étape par étape à chaque épreuve. »