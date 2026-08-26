Mercedes F1 dévoile les coulisses de sa consigne d’équipe

Mercedes F1 a dû assumer un choix stratégique particulièrement délicat au Grand Prix des Pays-Bas, en intervenant directement dans la lutte entre George Russell et Kimi Antonelli. Alors que le Britannique occupait provisoirement la deuxième place après une intervention de la voiture de sécurité virtuelle, l’équipe a demandé à ses deux pilotes d’inverser leurs positions afin de préserver ses chances de conserver deux voitures sur le podium. Une décision qui aurait pu se retourner contre elle, mais qui a finalement permis à Russell de terminer troisième devant Ferrari.

La situation s’est dessinée lors de la deuxième voiture de sécurité virtuelle de la course. Contrairement à Lewis Hamilton et Charles Leclerc, qui en ont profité pour chausser des pneus neufs, George Russell et Lando Norris ont choisi de rester en piste.

Cette décision a momentanément propulsé Russell à la deuxième place, derrière le futur vainqueur Norris. Le pilote Mercedes devait toutefois composer avec des pneus plus usés, tandis qu’Antonelli avait effectué un arrêt pour repartir avec des gommes fraîches.

L’Italien a rapidement réduit l’écart jusqu’à se retrouver dans la boîte de vitesses de son équipier. Mercedes s’est alors retrouvée face à un dilemme : laisser ses deux pilotes se battre, au risque de permettre aux Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc de revenir dans la lutte, ou intervenir pour préserver au maximum le résultat collectif.

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, a expliqué le raisonnement de l’équipe dans le débriefing de l’écurie.

"La voiture de sécurité virtuelle est sortie au 55e tour, et les deux Ferrari se sont arrêtées. Elles allaient donc disposer de pneus neufs au moment de la relance."

"Au 56e tour, nous avions encore une fenêtre qui nous permettait de faire rentrer Kimi et de le faire ressortir devant les deux Ferrari, ce qui le plaçait dans une excellente position pour terminer devant elles."

Le problème était alors celui de la position de Russell. Le Britannique, quatrième avant la neutralisation, avait profité des arrêts de ses adversaires pour remonter provisoirement au deuxième rang, tandis qu’Antonelli se retrouvait derrière lui après son passage par les stands.

C’est à ce moment que Mercedes a décidé d’inverser ses deux voitures.

"Et George, lui, occupait la quatrième place avant cela. Kimi s’est retrouvé derrière George après son arrêt. Alors, pourquoi avons-nous inversé les voitures ? C’était vraiment pour faire gagner du temps à George."

Le choix peut sembler paradoxal puisque Russell se retrouvait ainsi contraint de céder une position à son équipier alors qu’il avait réalisé une course particulièrement solide. Mais Mercedes estimait que le risque collectif était trop important pour laisser les deux pilotes se battre.

"Kimi avait l’adhérence nécessaire pour passer, mais si nous les avions laissés se battre, George aurait perdu du temps face aux Ferrari, et les Ferrari auraient eu davantage de temps pour attaquer et essayer de passer."

La suite a finalement donné raison au mur des stands de Brackley. Antonelli n’a pas réussi à remonter jusqu’au podium et Russell, malgré des pneus moins performants, a résisté aux deux Ferrari pour conserver la troisième place.

"Et finalement, George a défendu brillamment et c’était formidable de le voir monter sur le podium. Il méritait vraiment ce résultat."

La décision de Mercedes avait donc pour objectif de protéger deux positions plutôt que de privilégier Antonelli dans le championnat. Russell a toutefois bénéficié d’un élément supplémentaire dans son combat avec les Ferrari. Une nouvelle intervention de la voiture de sécurité virtuelle lui a offert un répit bienvenu alors que Hamilton et Leclerc tentaient de profiter de leur avantage pneumatique.

Shovlin a surtout tenu à mettre en avant la prestation du Britannique, qui a dû multiplier les défenses dans les zones de freinage pour conserver sa troisième position.

"L’un des moments forts de la course a simplement été de voir à quel point George a brillamment défendu face à ces Ferrari."

"Rien ne garantissait qu’il allait pouvoir conserver ces positions et, à plusieurs reprises, Lewis semblait en mesure de plonger à l’intérieur. George a fait juste ce qu’il fallait pour empêcher cela."

"C’était vraiment impressionnant et, honnêtement, il a réalisé un week-end vraiment remarquable du début à la fin : pole de la course sprint, victoire dans la course sprint, qualifications très solides et une course vraiment intelligente. C’est donc une bonne chose de voir George retrouver ce niveau."