Red Bull Ford gagne enfin, ’une étape importante dans l’histoire’ selon Mekies

Red Bull a signé à Sepang l’un des succès les plus symboliques de son histoire récente. En remportant sa première course de la saison, Max Verstappen a également offert à Red Bull Ford Powertrains sa toute première victoire en Formule 1, dès la première année du constructeur de groupes propulseurs. Après la pole position décrochée la veille et un week-end durant lequel la RB22 s’est montrée compétitive dans toutes les conditions, Laurent Mekies voit dans ce succès la récompense de cinq années de travail. Isack Hadjar complète le résultat avec une cinquième place, même si Red Bull estime qu’un double podium était possible.

Cette victoire dépasse largement le seul résultat de Verstappen. Depuis cette saison, Red Bull utilise pour la première fois son propre groupe propulseur développé à Milton Keynes avec Ford, un projet lancé plusieurs années auparavant et qui franchit désormais une étape essentielle.

Pour Mekies, le succès obtenu en Malaisie appartient donc à toutes les personnes impliquées dans la création puis le développement de Red Bull Ford Powertrains.

"C’est une nouvelle étape importante dans l’histoire de cette équipe : notre première victoire en tant que constructeur de groupes propulseurs avec Red Bull Ford Powertrains, et ce dès sa toute première saison !"

"C’est un sentiment incroyable. Cela semblait faire longtemps depuis Abu Dhabi l’an dernier [date de la dernière victoire de Verstappen], mais en réalité, nous n’en sommes qu’à la seizième course. C’est un nouveau départ formidable pour cette aventure."

"Le mérite revient à toutes les personnes impliquées qui ont travaillé incroyablement dur sur ce projet au cours des cinq dernières années. Tout le monde à Milton Keynes et sur le circuit mérite ce moment et doit le célébrer comme une étape importante vers de nombreuses autres victoires à l’avenir."

Le résultat vient également conclure un week-end particulièrement convaincant pour Red Bull sur le plan sportif. L’équipe avait affiché un rythme solide au fil des différentes séances et Verstappen avait confirmé ce potentiel en décrochant la première pole position de Red Bull cette saison.

Restait à concrétiser en course, dans un Grand Prix rendu particulièrement difficile par la pluie, les interruptions et les multiples rebondissements. Verstappen a pourtant conservé la maîtrise de la situation et offert à Red Bull sa première victoire de l’année.

Mekies souligne autant la vitesse du Néerlandais que sa capacité à gérer les conditions changeantes et le chaos autour de lui.

"La première victoire de la saison est une excellente manière de conclure ce qui a été, dans l’ensemble, un week-end extrêmement réussi. Après avoir affiché un rythme solide lors de chaque séance et décroché hier notre première pole position de la saison, Max a concrétisé cette performance avec une remarquable première place aujourd’hui. Dans des circonstances souvent chaotiques, il a gardé le contrôle pendant toute la course, parfaitement géré les conditions, affiché le rythme le plus élevé et livré exactement le genre de performance dont nous savons qu’il est capable."

Ce succès constitue également, aux yeux de Red Bull, la confirmation d’une tendance observée depuis plusieurs mois. L’équipe s’était déjà rapprochée à plusieurs reprises de la victoire sans réussir à convertir son niveau de performance en succès. À Sepang, tous les éléments ont enfin été réunis.

"Plus globalement, ce résultat confirme les progrès que nous réalisons depuis quelques mois. Nous étions déjà proches à plusieurs reprises et, aujourd’hui, nous avons concrétisé ce rythme. L’équipe travaille sans relâche pour améliorer notre package, et des week-ends comme celui-ci constituent la récompense de tous ces efforts."

Hadjar cinquième, mais Red Bull espérait un double podium

La satisfaction n’est cependant pas totale dans le second garage Red Bull. Hadjar avait lui aussi affiché un rythme très compétitif durant l’ensemble du week-end. Le Français avait démontré qu’il pouvait évoluer aux avant-postes et Red Bull estime même qu’un second podium était accessible.

Tout ne s’est cependant pas déroulé comme prévu sur sa RB22 durant la course. Sans détailler immédiatement la nature des problèmes de puissance rencontrés dans les derniers tours, Mekies reconnaît que des difficultés sur la monoplace de Hadjar ont empêché l’équipe de convertir pleinement son potentiel.

Le Français a néanmoins terminé cinquième, un résultat que Red Bull considère comme solide compte tenu de sa position de départ.

"Il y a naturellement des sentiments partagés de l’autre côté du garage parce qu’Isack a lui aussi montré un rythme très solide pendant tout le week-end. Nous aurions pu conclure ce week-end avec un autre double podium, malheureusement, tout ne s’est pas bien passé avec sa voiture du côté de la batterie ou de l’unité de puissance. Terminer cinquième reste un résultat solide compte tenu de sa position de départ, mais il est naturellement frustrant de savoir que davantage était possible sans ce problème puisqu’il était troisième."

"Nous allons analyser précisément ce qui s’est passé, retenir les éléments positifs d’un week-end durant lequel nos deux pilotes ont constamment été compétitifs, puis immédiatement tourner notre attention vers Singapour."

Mais avant de se projeter complètement vers la prochaine course, Mekies veut que Red Bull mesure la portée du résultat obtenu en Malaisie.

"Pour ce soir, toutefois, tout le monde doit profiter d’une victoire amplement méritée et d’une étape importante pour cette équipe."

"Cette victoire arrive un peu plus tôt que prévu mais on la prend ! On est arrivés ici en pensant que ce serait plus difficile qu’à Bakou, où on avait le rythme pour gagner, et ici Max a été intouchable tout le week-end."

"Et Isack a été rapide aussi tout le week-end, et ça veut dire que tout ce qui est fait en coulisses à Milton Keynes pour améliorer la voiture et le moteur se concrétise peu à peu."

"C’est seulement la 16e course avec Red Bull Powertrains, et c’est un moment incroyable pour l’équipe. On va continuer comme ça, on a eu des enseignements en début d’année avec les moments plus difficiles et on va essayer de continuer grâce à ces enseignements."