Verstappen remercie Red Bull d’avoir pris ’les bonnes décisions’ après une victoire ’fantastique’
Il raconte sa frayeur du tour de formation quand le moteur s’est coupé
Max Verstappen a signé la première victoire de sa saison à Sepang à l’occasion du GP de Bahreïn, et le Néerlandais ne l’a pas fait à moitié puisqu’il a signé un Hat Trick, avec la pole et le meilleur tour en course. Le quadruple champion du monde retrouve la victoire pour la première fois depuis Abu Dhabi 2025 et signe le premier triomphe d’un moteur Red Bull Powertrains Ford en Formule 1, au lendemain de la première pole.
Il bat aussi un record, celui de la plus longue attente entre deux victoires sur le même circuit, puisqu’il était le tenant du titre en 2017 ici même, pour ce qui était sa deuxième victoire. C’est son 72e succès qu’il vient de remporter ce dimanche, non sans avoir eu un moment d’alerte dans le premier tour de formation, quand son moteur s’est coupé.
"C’est une très bonne victoire après l’année qu’on a vécu et la progression réussie. C’est génial de gagner ici" a déclaré Verstappen. C’était très chaotique avec plusieurs incidents. Je n’ai pas eu de puissance [au tour de formation] mais c’est revenu" a déclaré Verstappen.
"On a pris les bonnes décisions avec les intermédiaires, et on a progressé pas à pas. On a ensuite pu gérer la course jusqu’à l’arrivée de la voiture de sécurité en fin de course, mais on a gardé les choses sous contrôle."
Interrogé sur la première victoire d’un moteur Red Bull Powertrains au cours de cette première saison, il admet être impressionné : "C’est incroyable, gagner notre première course durant la première saison avec notre propre moteur, c’est fantastique."
Debriefing du Grand Prix
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