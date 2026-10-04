’C’était nul’ : après une course ’catastrophique’, Hadjar enrage d’un podium perdu
Le pilote Red Bull a connu de nombreux problèmes à Sepang
Isack Hadjar pensait tenir le podium au Grand Prix de Bahreïn, après s’être élancé huitième et avoir connu un début de course positif sur une piste encore humide. Mais différents problèmes sont venus le retarder et l’ont fait terminer cinquième, notamment en matière de gestion des pneus, et il a ensuite perdu tout espoir de conserver sa place dans les dernières boucles quand sa batterie a dysfonctionné, faisant de lui une cible facile pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc.
Interrogé par Canal+ sur ce qu’il a rencontré ce dimanche, le pilote Red Bull ne mâche pas ses mots et ne retient pas beaucoup de positif au terme de cette course, pourtant remportée par son équipe, tout en faisant la liste des difficultés subies.
"Pas de rythme, pas de grip, pas de moteur, rien. C’est catastrophique, voila" a déclaré Hadjar. "On était lents tout le long, pas de rythme. Je ne comprends pas, tout le monde arrive à gérer les pneus, de la gestion je sais pas quoi, et on n’a pas moyen de le faire sinon on est à deux secondes des temps."
"On essaie de pousser un peu, on tape dans les pneus et c’est l’effet boule de neige ensuite, donc c’est impossible. Sur les quatre derniers tours je n’ai pas de batterie, donc je perds la troisième place, c’était nul en fait. Nul."
"On a pris un bon départ et même le rythme en pneus intermédiaires était bon, mais après on passe en pneus softs et c’était naze."
Debriefing du Grand Prix
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