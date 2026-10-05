Pirelli a inauguré son pneu intermédiaire 2026, le slick a mieux résisté que prévu

Max Verstappen a décroché sa première victoire de 2026 à Sepang, en Malaisie, où se disputait le Grand Prix de Bahreïn. C’est aussi la première fois de l’année que l’on a vu les pneus intermédiaires de Pirelli en piste, même si l’intérêt de ceux-ci a été fortement limité par le timing de roulage, la faute à un incident électronique qui a retardé le départ et a fait rouler les pilotes sur une piste presque sèche.

Lorsque la course a enfin pu commencer, toujours dans des conditions difficiles et finalement plus humides que prévu, les choix de pneumatiques ont été très variés puisque neuf pilotes ont opté pour les intermédiaires, tandis que le reste du peloton a choisi soit les tendres, soit les mediums.

Dès les premiers tours, il est apparu clairement que la piste était encore trop humide pour des pneus slicks, les pilotes les ayant choisi perdant trop de temps, jusqu’à 32 secondes par tour. Mais une Safety Car a permis au peloton de se regrouper, et à tous les pilotes de chausser les slicks.

Les trois pilotes sur le podium, Max Verstappen, Kimi Antonelli et Lewis Hamilton, ont suivi trois stratégies distinctes. L’Italien a chaussé des intermédiaire-medium-tendre-tendre, tandis que Verstappen a gagné avec un intermédiaire-tendre-tendre-tendre, Hamilton a évité les pneus sculptés avec un tendre-medium-tendre.

"Sepang a offert la première véritable occasion de la saison d’observer une utilisation significative du pneu intermédiaire. Dans les conditions rencontrées en course, ses performances ont été positives, offrant un niveau d’adhérence élevé et une constance remarquable tout au long des relais" a déclaré Dario Marrafuschi, directeur motorsport de Pirelli.

"Dans les derniers tours, alors que la piste continuait de sécher, un léger phénomène de graining est apparu sur les pneus intermédiaires, sans toutefois susciter d’inquiétude particulière quant à l’usure, malgré le caractère très abrasif de la piste."

"Les conditions météo ont joué un rôle déterminant lors du Grand Prix de Malaisie. Les températures étaient nettement plus basses que celles enregistrées les jours précédents et, suite à l’averse survenue avant le départ, la piste est restée humide durant une bonne partie de la course."

"Cela a permis de maîtriser la température des pneus et de limiter la dégradation thermique. Dans ce contexte, le pneu tendre s’est révélé particulièrement compétitif, permettant d’effectuer de très longs relais tout en offrant des performances constantes."

"Les écuries ont su l’amener progressivement dans la fenêtre de fonctionnement testée le vendredi. Certains pilotes ont réussi à parcourir près de la moitié de la course avec la gomme la plus tendre, tandis que les neutralisations ont incité de nombreuses équipes à opter pour ce composé en fin de course."

"Les pneus durs et médiums ont également affiché un comportement constant et prévisible, bien qu’avec un niveau d’adhérence inférieur à celui du tendre, s’affirmant ainsi comme des options viables tant pour les écuries de pointe que pour celles du milieu de grille."