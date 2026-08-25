Verstappen reste le ’Pharaon’ de la F1, mais son pouvoir cache une réalité moins flatteuse

Max Verstappen conserve une influence considérable sur la Formule 1, au-delà même de ses performances en piste. Malgré sa prolongation avec Red Bull jusqu’en 2030, le quadruple champion du monde reste, selon l’ancien pilote Christian Danner, le seul véritable "faiseur de roi" du marché des pilotes. Une position qui s’explique autant par son niveau sportif que par la difficulté, pour les équipes rivales, de lui offrir une perspective réellement plus attractive.

Pour Christian Danner, aucun autre pilote ne dispose actuellement d’un tel poids lorsqu’il s’agit de déterminer l’avenir des autres acteurs du marché.

"Max Verstappen est de loin le plus puissant," a estimé l’ancien pilote de F1 auprès du Kölner Express.

"Parce qu’il est reconnu, par ses amis comme par ses adversaires, comme le meilleur. Et c’est pourquoi il dicte essentiellement le marché des pilotes."

L’Allemand va même jusqu’à comparer le Néerlandais à un souverain dont le moindre mouvement pourrait provoquer une réaction en chaîne dans le paddock.

"Tant qu’il laisse entendre qu’il est disponible, il bloque tout le marché. C’est ce qui s’est passé jusqu’à l’annonce de la semaine dernière. Pour reprendre l’image de la pyramide du pouvoir : ce n’est que lorsque le Pharaon Max bouge que les autres dominos tombent."

Cette influence avait notamment alimenté les spéculations concernant un éventuel départ de Verstappen de Red Bull. Mercedes avait longtemps été citée comme une destination possible, mais la situation de l’équipe dirigée par Toto Wolff a depuis considérablement évolué.

Mercedes n’a plus besoin d’une autre superstar

Kimi Antonelli réalise en effet une deuxième saison particulièrement convaincante avec Mercedes et se trouve désormais en position de jouer le titre mondial. Une situation qui, selon Danner, réduit fortement l’intérêt d’un recrutement de Verstappen.

"Chez Mercedes, l’expérience avec Kimi Antonelli semble porter ses fruits," a-t-il souligné. "Ce jeune homme est actuellement en course pour le titre."

"Cela signifie que Toto Wolff n’a certainement pas besoin d’une autre mégastar dans sa propre équipe."

Le raisonnement vaut également pour McLaren. L’équipe de Woking dispose déjà de deux pilotes capables de jouer les premiers rôles avec Lando Norris et Oscar Piastri, et l’arrivée de Verstappen pourrait davantage créer des tensions que renforcer un groupe qui fonctionne déjà.

"Zak Brown a-t-il vraiment besoin d’un Verstappen qui perturberait fortement l’atmosphère autour de sa superstar Norris ? Non, il est en réalité mieux avec Piastri," estime Danner.

Dans cette configuration, la prolongation du Néerlandais avec Red Bull apparaît finalement comme une décision logique. L’équipe de Milton Keynes reste dépendante de son pilote vedette pour retrouver le sommet, tandis que Verstappen a lui aussi besoin d’un environnement capable de lui offrir une voiture à la hauteur de ses ambitions.

"Chez Red Bull, ils savent parfaitement : nous avons besoin de Max, sinon nous ne gagnerons pas. Mais Max sait aussi qu’il a besoin de Red Bull pour gagner," résume Danner.

"C’est clair : Max a l’avantage. Le roi est assis tout en haut de son trône, il s’agite et se plaint, mais où aurait-il pu aller ?"

Alonso : "Le meilleur adversaire que j’ai jamais eu"

À Zandvoort, Fernando Alonso a lui aussi dressé un portrait particulièrement élogieux de Verstappen. Interrogé sur la note qu’il attribuerait au quadruple champion du monde, l’Espagnol n’a pas hésité à jouer la carte de l’humour.

"9,9. Je suis le seul à être à 10 !"

Derrière la plaisanterie, Alonso a surtout souligné ce qui distingue Verstappen à ses yeux : une capacité à être performant sans véritable faiblesse identifiable.

"C’est le meilleur adversaire que j’ai jamais eu en piste, notamment parce qu’il n’a en réalité aucun point faible. Il était exceptionnel et je pense qu’il a placé la barre plus haut pour nous tous."

"Si vous voulez battre Max en piste, vous devez simplement devenir meilleur."