’Un énorme clou dans mon pneu !’ : comment Verstappen a failli tout perdre à Sepang

Max Verstappen semblait intouchable tout au long du week-end du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, qu’il a finalement remporté avec autorité au volant de sa Red Bull. Pourtant, au milieu du chaos ayant entouré la procédure de départ à Sepang, un incident aussi improbable que potentiellement lourd de conséquences aurait pu bouleverser sa course : le Néerlandais a roulé sur un imposant clou, qui s’est planté dans son pneu avant gauche alors qu’il circulait derrière la voiture de sécurité dans la voie des stands.

Sportivement, rien ou presque n’avait semblé en mesure d’arrêter Verstappen sur le circuit international de Sepang.

Le pilote Red Bull avait affiché une grande maîtrise pendant le week-end et allait finalement décrocher une confortable victoire, sa première de la saison et la 72e de sa carrière en Formule 1.

Mais un morceau de métal particulièrement imposant a bien failli venir perturber ce scénario.

L’incident s’est produit au cœur de la confusion ayant marqué le début du Grand Prix. La première procédure de départ avait tourné au fiasco en raison d’un bug logiciel ayant affecté plusieurs monoplaces pendant le tour de formation.

Les pilotes avaient finalement été rappelés dans la voie des stands pendant que les mises à jour logicielles nécessaires étaient effectuées afin de supprimer le problème à l’origine de ces scènes inhabituelles.

C’est précisément durant cette séquence que Verstappen a rencontré un nouveau problème, cette fois totalement indépendant de son groupe propulseur ou de l’électronique de sa RB22.

Alors qu’il avançait lentement dans la voie des stands derrière la voiture de sécurité, Verstappen a repéré un clou qui s’était logé dans son pneumatique lors de la toute première phase de la course (à voir sur la photo ci-dessus, une prise de vue vidéo de sa caméra embarquée améliorée par retouche).

Une fois sa RB22 immobilisée, le quadruple champion du monde a immédiatement signalé la situation à son équipe par radio.

"Il y a un énorme clou dans mon pneu."

Son ingénieur de course Gianpiero Lambiase lui a aussitôt demandé de confirmer le pneumatique concerné.

"Avant gauche ?"

Verstappen a confirmé sans hésitation : "Avant gauche."

Lambiase a répondu : "On vient de le voir à l’instant, on ne pouvait pas le rater."

Le clou était suffisamment imposant pour que les mécaniciens de Red Bull présents autour de la voiture, notamment avec les équipements destinés à son refroidissement, l’aient eux aussi déjà repéré.

Dans d’autres circonstances, une telle crevaison aurait pu avoir des conséquences considérables sur la course du Néerlandais. Mais la situation très particulière du Grand Prix a finalement joué en sa faveur.

La course étant neutralisée sous drapeau rouge, le règlement autorisait les équipes à changer les pneumatiques de leurs monoplaces. Red Bull a donc pu supprimer immédiatement le danger sans que Verstappen ait à subir les conséquences sportives d’une crevaison en piste.

Le Néerlandais a simplement abandonné son train endommagé pour repartir avec de nouveaux pneumatiques intermédiaires, cette fois débarrassés de tout clou.

Ce choix allait également s’avérer favorable sur le plan stratégique. Plusieurs de ses adversaires ont été moins heureux en décidant de passer directement aux slicks pour le nouveau départ, alors que les conditions de piste restaient encore délicates.

Verstappen a pour sa part conservé les intermédiaires pendant cette phase avant que le déroulement de la course ne lui offre une nouvelle opportunité.

Une autre intervention de la voiture de sécurité est survenue par la suite. Cette neutralisation lui a permis de passer des intermédiaires aux slicks au même moment que le reste du peloton, sans subir le désavantage qu’aurait pu entraîner un changement de pneumatiques effectué dans des conditions normales de course.