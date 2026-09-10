Le Madring inquiète Verstappen : de gros accidents et des dépassements compliqués à craindre

Le nouveau circuit de Madrid suscite déjà quelques interrogations avant même ses débuts officiels en Formule 1 demain lors des essais libres. Après l’avoir découvert sur le simulateur de Red Bull, Max Verstappen juge le Madring particulièrement exigeant et estime qu’il pourrait offrir un véritable défi aux pilotes. Mais le quadruple champion du monde nourrit surtout une inquiétude concernant les possibilités de dépassement, plusieurs zones de freinage étant abordées tout en tournant, ce qui pourrait rendre les attaques particulièrement difficiles.

Verstappen a livré ses premières impressions sur le tracé madrilène lors d’une diffusion sur sa chaîne Twitch, en revenant sur les tours effectués récemment dans le simulateur de Red Bull. Selon lui, il sera particulièrement compliqué de réussir à assembler un tour parfaitement propre sur ce nouveau circuit.

"Ça va être très difficile," a-t-il prévenu.

Le pilote Red Bull estime notamment que le tracé ne pardonnera pas facilement les petites erreurs et qu’il sera difficile de sortir d’une série de tours avec la sensation d’avoir réellement maîtrisé l’ensemble du circuit.

"Ce n’est en fait pas un circuit facile. Si vous enchaînez quelques tours, il est toujours très difficile de franchir la ligne en vous disant : ’OK, j’ai réussi le tour parfait’."

La difficulté du Madring ne devrait pas uniquement résider dans son enchaînement de virages. La combinaison entre certaines portions rapides et la proximité des murs pourrait également rendre les erreurs particulièrement coûteuses.

"Il a tendance à peut-être provoquer quelques gros accidents à certains endroits," estime Verstappen.

"Cela me rappelle un peu Djeddah d’une certaine manière : des virages rapides et des murs très proches."

Mais c’est un autre aspect du tracé qui préoccupe davantage Verstappen : la capacité à dépasser.

Le pilote Red Bull estime en effet que la configuration de nombreuses zones de freinage risque de compliquer considérablement les attaques. Le problème vient notamment du fait que les pilotes devront simultanément freiner et inscrire leur monoplace dans le virage.

"La seule chose qui est déjà un peu décevante, c’est que beaucoup de zones de freinage sont en courbe," explique-t-il.

"Cela signifie qu’il est pratiquement impossible d’attaquer un concurrent parce que vous freinez tout en tournant à droite ou à gauche."

"Et c’est la pire chose que vous puissiez faire si vous voulez créer une possibilité de dépassement."

Colapinto partage les mêmes inquiétudes

Les réserves du quadruple champion du monde ne sont pas isolées. Franco Colapinto a lui aussi évoqué la question après son arrivée à Madrid, alors que les pilotes se préparent à découvrir le circuit dans des conditions réelles.

Le pilote argentin s’est notamment appuyé sur les premiers retours issus de la Formule 3, qui a déjà roulé sur le tracé, tout en soulignant que les dépassements demeurent une inconnue.

"Les pilotes de F3 ont couru sur le circuit et leurs retours sont très positifs, la seule inconnue étant de savoir s’il sera facile de dépasser," a-t-il expliqué.

"Il y a beaucoup de zones de freinage tout en étant en train de tourner, et ainsi de suite, ce qui complique les dépassements."

Le comportement du peloton dans ces différentes zones constituera donc l’un des principaux points d’interrogation lors des premières séances d’Essais Libres. Les pilotes pourront alors vérifier si les craintes exprimées sur simulateur et à partir des premières expériences en Formule 3 se confirment réellement avec les monoplaces de Formule 1.

Stefano Domenicali s’attend lui aussi à un circuit exigeant, notamment en matière de concentration. Le directeur général de la Formule 1 estime que les erreurs pourraient être lourdement sanctionnées par la configuration du Madring.

"Il y aura beaucoup d’attention et de concentration parce que, si vous faites une erreur, le prix à payer sera élevé, sans aucun doute, si vous sortez de la piste," a déclaré l’Italien.