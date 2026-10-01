Météo F1 - GP de Bahreïn : chaleur extrême et orages pour le retour de la F1 à Sepang

La Formule 1 retrouve Sepang ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, et les conditions météorologiques devraient immédiatement ajouter une difficulté supplémentaire au retour du championnat sur le tracé malaisien. Des températures comprises entre 31 et 33°C, une humidité élevée et un risque de pluie présent chaque jour sont annoncés, avec une journée de vendredi particulièrement instable. La chaleur attendue a d’ailleurs conduit à classer officiellement l’épreuve comme présentant un risque thermique, pour la troisième fois cette saison.

Le vendredi devrait être la journée la plus humide du week-end, avec des températures qui pourraient atteindre 31 à 33°C.

De faibles averses seront possibles tout au long de la journée, tandis que le risque de précipitations plus importantes accompagnées d’orages ne peut pas être écarté. Le vent devrait en revanche rester relativement faible, même si des rafales pouvant atteindre environ 30 km/h sont possibles.

Ces conditions pourraient rendre particulièrement délicate la première journée d’activité en piste. Une averse traversant le circuit international de Sepang pendant l’une des deux séances d’Essais Libres suffirait notamment à perturber le programme des équipes.

La combinaison de la chaleur, de l’humidité et de précipitations intermittentes pourrait également provoquer des changements rapides de l’état de la piste et compliquer davantage le travail de préparation.

La situation devrait devenir un peu plus stable samedi. Des éclaircies sont attendues et les températures devraient une nouvelle fois atteindre environ 31°C.

Une averse restera possible, particulièrement pendant la première partie de la journée, mais les prévisions actuelles suggèrent que les qualifications devraient se dérouler dans des conditions majoritairement sèches. Le vent restera comparable à celui attendu vendredi, avec des rafales pouvant là encore approcher 30 km/h.

Le scénario annoncé pour dimanche présente certaines similitudes. La course devrait se dérouler dans une atmosphère toujours très chaude et humide, avec environ 31°C et des périodes ensoleillées.

Le risque de pluie ne disparaîtra cependant pas. Des averses pourraient se produire dans la matinée mais également se prolonger dans l’après-midi, maintenant une incertitude jusqu’au Grand Prix. Les rafales de vent pourraient pour leur part légèrement augmenter et atteindre environ 25 km/h.

Le climat tropical de Sepang impose néanmoins de rester prudent concernant ces prévisions. Les conditions peuvent évoluer très rapidement dans cette région et la possibilité de voir apparaître un orage obligera les équipes à rester attentives pendant l’intégralité du week-end.

La météo pourrait ainsi devenir l’une des principales variables du premier Grand Prix de Bahreïn organisé en Malaisie. Sepang, situé près de Kuala Lumpur et à proximité de l’équateur, est depuis longtemps considéré comme l’un des circuits les plus éprouvants physiquement pour les pilotes.

Avec des températures prévues entre 31 et 33°C pendant l’ensemble du week-end, une forte humidité et une possibilité de pluie chaque jour, cette réputation devrait une nouvelle fois se vérifier.

Ces prévisions ont d’ailleurs conduit à une décision officielle : le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie a été déclaré comme une course présentant un risque de chaleur pour les pilotes.

Il s’agit de la troisième fois que cette désignation est utilisée cette année. Le statut de risque thermique est officiellement attribué à une épreuve lorsque les prévisions indiquent que la température dépassera 31°C à un moment donné pendant la course.

Le rendez-vous de Bahreïn en Malaisie rejoint ainsi les Grands Prix d’Autriche et d’Italie, qui ont eux aussi reçu cette classification cette saison. Cette désignation n’existe que depuis l’année dernière. Elle avait été introduite une fois mise au point la technologie nécessaire au gilet réfrigérant destiné aux pilotes.

Le dispositif permet de faire circuler un liquide refroidi, comme du glycol, à travers un réseau de tubes intégré à un haut ignifugé porté sous la combinaison du pilote. Son objectif est de contribuer à maintenir une température corporelle plus supportable dans les conditions particulièrement difficiles auxquelles les pilotes peuvent être confrontés dans leur cockpit.

L’utilisation de ce dispositif de refroidissement n’est toutefois pas obligatoire. Un pilote qui préfère ne pas l’utiliser peut donc participer à la course sans ce système, mais sa monoplace doit alors embarquer cinq kilos de lest supplémentaires.

Cette règle permet d’éviter qu’un pilote bénéficie d’un avantage compétitif en renonçant au poids représenté par le dispositif de refroidissement.

Tous les pilotes ne souhaitent d’ailleurs pas nécessairement l’utiliser. Certains préfèrent s’en passer en raison de l’inconfort qu’il peut provoquer. Des problèmes ont également été rencontrés lorsque le liquide de refroidissement venait à devenir trop chaud d’ici à la fin du Grand Prix. Dans cette situation, le liquide restant dans le système finit par atteindre la température de la monoplace, qui est considérablement supérieure à la température ambiante.

La question de la chaleur est particulièrement sensible en Formule 1 puisque la température à l’intérieur du cockpit peut dépasser les 40°C. Les pilotes doivent parallèlement porter plusieurs couches de vêtements ignifugés, auxquelles viennent s’ajouter une cagoule et un casque. Dans de telles conditions, la surchauffe constitue donc une préoccupation importante, particulièrement sur un circuit comme Sepang où la température élevée est associée à une très forte humidité.

VENDREDI 2 OCTOBRE – ESSAIS LIBRES 1 ET 2

Conditions : Des conditions chaudes et humides sont attendues à Sepang, en Malaisie. Les températures varieront entre 23 °C et un maximum de 32 °C, avec un indice de chaleur atteignant 37 °C. Il y a 50 % de probabilité de précipitations ; de la pluie pourrait donc survenir durant la séance. Le vent sera faible à modéré, avec une moyenne de 5 km/h et des rafales pouvant atteindre 30 km/h. La température de la piste pourrait grimper jusqu’à 55 °C.

Température maximale prévue : 32 °C

Température minimale prévue : 23 °C

Probabilité de pluie : 50 %

SAMEDI 3 OCTOBRE – ESSAIS LIBRES 3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Un temps chaud et humide est prévu pour la dernière séance d’essais et les qualifications. Les températures oscilleront entre 23,5 °C et 33 °C, avec un indice de chaleur de 36 °C, reflétant un taux d’humidité élevé de 86 %. Il y a 40 % de probabilité de pluie et la vitesse du vent variera entre 4 et 10 km/h, avec des rafales atteignant 30 km/h. La température de la piste pourrait monter jusqu’à 53 °C.

Température maximale prévue : 33 °C

Température minimale prévue : 24 °C

Probabilité de pluie : 40 %

DIMANCHE 4 OCTOBRE – COURSE

Conditions : Pour le jour de la course, des conditions chaudes et humides sont attendues, avec des températures diurnes atteignant 31 °C et redescendant à un minimum de 23,5 °C la nuit. L’indice de chaleur pourrait donner un ressenti d’environ 35 °C, avec 30 % de probabilité de pluie. Le vent sera faible, avec une moyenne proche de 5 km/h et des rafales occasionnelles pouvant atteindre 25 km/h. La température de la piste pourrait atteindre 46 °C, un changement notable pour les pilotes et les pneumatiques par rapport à vendredi et samedi.