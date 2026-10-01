Hadjar sera encore pénalisé à Sepang mais espère ’un podium’ pour Red Bull

Isack Hadjar a confirmé qu’il écoperait d’une pénalité ce week-end à Sepang, à cause d’un changement de pièce moteur qui sera hors de son quota. La voiture du Français avait déjà reçu une pénalité à Monza aux mains de Liam Lawson, mais cela n’a apparemment pas suffi à refaire un stock suffisant de pièces, et le Français reculera de cinq places sur la grille ce dimanche en Malaisie par rapport à son résultat des qualifications du Grand Prix de Bahreïn, disputé dans le pays asiatique.

Hadjar n’aura qu’une petite pénalité car Lawson avait déjà franchi le quota, dont la première infraction cause dix positions de recul. En revanche, Arvid Lindblad écopera quant à lui d’un renvoi en fond de grille chez Racing Bulls.

"Je pense que [Bakou] est définitivement un circuit qui convenait à notre voiture de toute façon. Le package d’évolutions a joué son rôle, mais je pense que le faire sur un circuit qui a un tracé plus traditionnel va nous donner une meilleure idée de notre situation" a déclaré Hadjar.

"Vraiment, je m’attends à ce que nous soyons moins compétitifs sur ce tracé, mais si nous parvenons quand même à nous battre pour un podium ce week-end, ce serait vraiment bien. Ce sera un tracé complètement différent par rapport à Bakou et je pense encore que nous ne sommes pas encore au niveau par rapport à Mercedes."

"Ce circuit, selon moi, sera très difficile pour réitérer des choses que l’on a pu faire la semaine dernière. Ce sera un peu difficile pour moi puisque je devrais écoper d’une pénalité de cinq places, mais même ainsi, je crois que si vous avez le rythme de course, vous remontez. Si ce n’est pas le cas, cela signifie que nous ne sommes pas assez rapides, un point c’est tout."

La dernière fois que la F1 a couru à Sepang, c’est Max Verstappen qui s’était imposé. Selon son équipier, c’est un atout pour l’équipe de compter sur un pilote qui est parfaitement à l’aise sur le tracé.

"Il connaît les secrets du circuit. Même si je me suis entraîné sur le simulateur, au final, on arrive dans la vraie vie, et c’est toujours différent. Il y a toujours des choses qu’on ne peut pas simuler, et l’avoir comme dernier vainqueur est définitivement un avantage, un petit, mais définitivement un avantage, et je vais en tirer le meilleur parti."

Interrogé sur les défis du week-end, Hadjar s’attend à un défi totalement différent de celui de la semaine dernière, y compris sur le plan physique et du côté de la stratégie, avec des pneus qui souffriront davantage.

"Juste la chaleur, pour l’équipe, pour la voiture, ce sera très exigeant pour tout le monde. Ce sera l’inverse de Bakou où c’était une course d’attaque. On s’attend à une très grande dégradation des pneus et ce sera un vrai défi."

La pluie semble inévitable, et ce sera une grande première pour les équipes, mais le jeune pilote n’est pas si enthousiaste : "On aime avoir des défis, cette année on n’a pas eu de vraie séance sous la pluie, mais pour être honnête je serai heureux de courir sous la pluie quand on aura de meilleurs pneus."