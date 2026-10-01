Russell revient fort : Wolff prévient que Mercedes F1 va devoir s’adapter

Le (petit) retour de George Russell dans la lutte pour le titre commence à poser une équation délicate à Mercedes F1. Toujours distancé de 66 points par son équipier Kimi Antonelli, le Britannique a néanmoins réduit l’écart grâce à sa victoire autoritaire à Bakou. Une situation qui ne bouleverse pas encore la philosophie de l’équipe, déterminée à offrir les mêmes chances à ses deux pilotes, mais qui obligera Toto Wolff et ses troupes à examiner beaucoup plus attentivement leurs décisions stratégiques au fil des sept ou huit week-ends de course au minimum encore à disputer.

Russell avait dû adapter son style de pilotage aux nouvelles monoplaces introduites en 2026, mais il se rapproche progressivement de son meilleur niveau au fil des dernières courses. Sa démonstration à Bakou, où il s’est imposé après avoir décroché la pole position et mené l’épreuve de bout en bout, en a constitué l’illustration la plus nette.

Cette victoire lui a surtout permis de réduire sensiblement son retard au championnat. Antonelli possédait 81 points d’avance avant le rendez-vous azerbaïdjanais. Après une coûteuse erreur en qualifications qui l’avait relégué en 16e position sur la grille, l’Italien a néanmoins limité les dégâts en remontant jusqu’à la cinquième place. Son avantage sur Russell est ainsi passé de 81 à 66 points.

Ce résultat ne suffit pas encore à relancer complètement la bataille pour le titre, mais il a fait évoluer la situation du Britannique : d’une remontée qui paraissait quasiment impossible, ses chances sont désormais devenues simplement faibles.

Avec au minimum sept week-ends de course encore au programme, Russell refuse donc d’abandonner. Quelques semaines seulement après avoir pratiquement agité le drapeau blanc dans la lutte pour le championnat, il a désormais promis de continuer à se rapprocher, course après course.

Cette réduction de l’écart entre les deux pilotes aura toutefois des conséquences directes sur la manière dont Mercedes devra gérer ses courses. Toto Wolff reconnaît que son équipe devra désormais réfléchir encore plus attentivement à certaines décisions stratégiques afin de continuer à offrir des chances équivalentes à Antonelli et Russell.

"Est-ce que cela change la dynamique ? Je pense que, du point de vue de notre philosophie générale, non, parce que nous voulons donner aux deux pilotes les mêmes opportunités et leur permettre de se battre pour un championnat."

"Mais l’équipe passe avant tout. Cela a toujours été la philosophie de Mercedes. George ayant marqué beaucoup de points, il a évidemment réduit son retard sur Kimi. Cela signifie que nous devons correctement évaluer les décisions que nous prenons en piste concernant la manière dont nous gérons les voitures, parce que nous devons nous assurer qu’ils disposent des mêmes opportunités, y compris en matière de décisions stratégiques."

La difficulté réside précisément dans la combinaison de ces deux principes. Mercedes dispose d’un exemple récent des difficultés qu’une telle situation peut provoquer. McLaren avait été confrontée à une équation comparable en 2025, lorsque la lutte pour le titre semblait devoir se transformer en duel entre Lando Norris et Oscar Piastri. Une accumulation d’erreurs avait toutefois permis à Max Verstappen et Red Bull de revenir dans la bataille.

Wolff veut éviter de se retrouver confrontée au même type de situation si Russell continue de réduire son retard sur Antonelli.

"Même si vous ne pouvez jamais faire les choses parfaitement, il y a cette considération supplémentaire qui deviendra de plus en plus importante à mesure que nous approcherons de la fin de la saison et que nous creuserons l’écart sur nos concurrents directs des autres équipes, afin de déterminer si nous devons adapter notre manière de réfléchir pendant la course."

De son côté, Ralf Schumacher ne s’attend pas à ce que le week-end difficile de Kimi Antonelli à Bakou se transforme en une spirale négative. Il estime que la nouvelle évolution apportée par Mercedes pour Sepang pourrait rapidement permettre au leader du championnat de reprendre l’avantage.

Schumacher admet que l’absence de Wolff à Bakou avait peut-être joué un rôle.

"Lors d’un week-end comme celui-là, il aurait probablement pris Kimi sous son aile autour d’un dîner et aurait même examiné les données avec lui," a commenté l’ancien pilote de F1.

"Il a clairement manqué à Bakou. Mais le mental ne sera pas un problème. Bien sûr, la tension montera un peu à l’approche du dénouement. Il est normal de se crisper et de commettre des erreurs dans une telle situation."

"Je ne pense pas que Kimi va se crisper. Je pense aussi que la nouvelle évolution va aider. Si elle fonctionne vraiment comme prévu, Mercedes laissera la concurrence loin derrière."

Schumacher estime également que l’entourage d’Antonelli empêchera le contretemps de Bakou de prendre des proportions plus graves.

"Son père Marco est là pour le rattraper s’il vacille. Mais il saura aussi lui donner un bon coup de pied aux fesses. Il en va de même pour Toto Wolff. Et puis Kimi gagnera à nouveau en Malaisie, j’en suis presque certain."