Verstappen dévoile son seul objectif pour sauver sa saison

Max Verstappen retrouve Sepang avec un objectif très clair pour la fin de la saison : décrocher au moins une victoire malgré la supériorité affichée par Mercedes. Encouragé par les progrès récents de Red Bull et les évolutions introduites à Bakou, le Néerlandais reste néanmoins prudent avant de juger définitivement le niveau de sa monoplace sur des circuits plus variés. Sans véritable enjeu au championnat, les dernières manches de 2026 doivent aussi servir de laboratoire grandeur nature pour préparer la voiture de 2027.

Le retour sur le circuit malaisien représente d’abord un voyage dans le temps pour Verstappen. L’absence prolongée de la Formule 1 à Sepang est telle que le quadruple champion du monde reconnaît avoir dû retrouver ses repères jusque dans le paddock.

Ses souvenirs du tracé restent néanmoins très positifs, même s’il se rappelle également les conditions éprouvantes et la forte dégradation des pneumatiques qui ont traditionnellement caractérisé l’épreuve.

"Pour être honnête, je suis entré dans le paddock et je n’avais aucune idée de l’endroit où je devais aller, donc cela fait vraiment longtemps. J’ai toujours aimé courir ici parce que j’appréciais vraiment le tracé."

"Ce n’était pas vraiment simple parce qu’il y avait toujours beaucoup de dégradation, et il faisait généralement très chaud, donc c’était assez inconfortable à piloter d’un point de vue physique. Ce sont de très, très bons souvenirs, mais oui, en arrivant dans le paddock, j’ai dû me réhabituer. Cela faisait un peu trop longtemps."

Avec les monoplaces actuelles, Sepang représente cependant un nouveau défi. Interrogé sur les enseignements du simulateur concernant notamment le phénomène d’écrêtage et la gestion de l’énergie, Verstappen a plaisanté sur les informations qu’il avait pu en tirer avant de dresser un tableau plutôt intermédiaire.

"Oui, le simulateur n’a pas dit grand-chose, mais... Bon, c’est peut-être une bonne chose qu’il ne parle pas ou ne montre aucune expression parce qu’il ne serait probablement pas mon ami."

"Mais oui, en matière d’énergie... Je dirais que ça va. Ce n’est ni le pire, ni le meilleur. Pour l’énergie, je pense que nous sommes probablement un peu au milieu."

"Mais je pense que, comme nous l’avons déjà dit, le revêtement est très abrasif ici, donc nous verrons probablement beaucoup de dégradation des pneumatiques et cela aura également beaucoup d’influence sur le déploiement de l’énergie."

"Il reste donc quelques inconnues, je pense, également de notre côté avec ces voitures. Nous devons simplement attendre de voir ce qui va se passer."

Le revêtement lui-même présente plusieurs différences selon les portions du circuit, certaines zones ayant été resurfacées tandis que d’autres conservent un asphalte plus ancien. Verstappen ne s’en préoccupe toutefois pas outre mesure.

"Je veux dire, le virage 1 tourne toujours à droite, puis ça tourne à gauche. Le bitume est un peu plus ancien à certains endroits mais, normalement, cela signifie simplement qu’il y a un peu moins d’adhérence ou davantage de dégradation, mais cela ne va pas changer le monde."

Quant à savoir si ces différences de surface peuvent favoriser le spectacle et les dépassements, le pilote Red Bull reste dans l’expectative.

"Est-ce que cela rendra la course plus intéressante ? Je ne pense pas que cela dépende nécessairement uniquement du bitume. Avec ces voitures, on ne sait pas. C’est un nouveau défi."

Red Bull progresse, mais Mercedes reste la référence

Verstappen arrive néanmoins en Malaisie sur une dynamique nettement plus encourageante qu’en début de saison. Lors des trois derniers Grands Prix, il a à lui seul inscrit davantage de points que Ferrari et McLaren en tant qu’équipes.

Un constat flatteur pour Red Bull, mais que le Néerlandais a immédiatement relativisé en rappelant que Mercedes restait hors de portée.

"Malheureusement, nous ne marquons pas plus de points que Mercedes. Ce sont eux qui sont véritablement les plus rapides, ou du moins ils l’ont été pendant la majeure partie de la saison."

"Mais oui, j’essaie tout ce que je peux. Nous décrochons évidemment pas mal de podiums maintenant, mais je veux gagner. C’est pour cela que je suis ici et je m’en rapproche, mais je veux au moins gagner une course cette année."

J’espère donc que nous pourrons y parvenir à un moment donné. Mais oui, nous obtenons des résultats solides."

"Je pense également que les pièces que nous avons installées sur la voiture à Bakou ont bien fonctionné. Mais nous savons aussi que Bakou a toujours été un circuit qui nous convenait plutôt bien."

"C’est un tracé assez unique avec ses virages à 90 degrés. Il n’y a pas vraiment beaucoup de virages à haute vitesse, donc nous devons encore attendre un peu et voir, lors des prochaines courses, comment notre voiture va se comporter."

Les dernières courses comme laboratoire pour 2027

Cette variété de circuits arrive toutefois au bon moment pour Red Bull. L’équipe n’étant plus engagée dans la lutte pour le titre, elle peut utiliser les dernières manches pour mieux identifier les qualités qu’elle souhaite retrouver sur sa prochaine monoplace.

"C’est probablement aussi plutôt positif pour nous de découvrir tous ces différents types de circuits parce que, pour l’année prochaine, nous allons sans doute beaucoup apprendre au cours des prochaines courses sur ce dont nous avons besoin et sur ce que nous voulons faire avec la voiture."

"De toute façon, nous ne nous battons pas pour le championnat, donc pour nous, c’est une importante phase d’apprentissage. Mais évidemment, les derniers week-ends ont été bien meilleurs que le début de saison."

La tâche pourrait cependant devenir encore plus compliquée dès ce week-end puisque Mercedes doit introduire une évolution. Verstappen ne se fait guère d’illusions : si la référence du plateau progresse encore, réduire l’écart deviendra logiquement plus difficile.

"Oui, probablement. Normalement, lorsque vous apportez une évolution, vous êtes censé aller plus vite. Donc, puisqu’ils possèdent déjà le rythme qu’ils ont actuellement, ce sera probablement très compliqué."

"Mais oui, peu importe. Chaque week-end, nous allons essayer de faire de notre mieux et nous verrons où cela nous mène, évidemment, ce week-end."

Avec encore sept ou huit courses à disputer, identifier les rendez-vous les plus favorables à Red Bull pourrait sembler essentiel pour déterminer où Verstappen aura sa meilleure chance de gagner. L’intéressé refuse pourtant de faire ce calcul.

"On ne sait pas vraiment parce que cela dépend également de ce que les autres apportent continuellement comme évolutions. Et pour être honnête, je m’en fiche un peu. Tant que j’en gagne une, ce serait bien."

Verstappen admiratif de la longévité d’Alonso

Verstappen s’est enfin exprimé sur un pilote dont l’avenir en Formule 1 est désormais assuré : Fernando Alonso. L’Espagnol a prolongé son contrat avec Aston Martin et continuera ainsi à courir dans la discipline alors qu’il aura 46 ans.

À 29 ans, Verstappen a régulièrement laissé entendre qu’il ne s’imaginait pas nécessairement rester en F1 aussi longtemps. Cela ne l’empêche pas d’admirer la motivation intacte du double champion du monde.

"Fernando est un compétiteur dans l’âme et j’aime voir ça. Et de mon côté, je suis évidemment très heureux qu’il reste. C’est agréable de voir Fernando en Formule 1 et, bien sûr, c’est vraiment formidable de voir tout ce qu’il a accompli et la motivation qu’il possède encore à cet âge pour continuer."

"Je ne suis pas certain que je pourrais avoir la même motivation, mais nous verrons avec le temps."

"Mais oui, je suis très heureux pour lui et je suis certain qu’Aston Martin est également très heureuse qu’il reste parce qu’il possède énormément d’expérience et je suis sûr qu’il peut les guider vers de meilleurs résultats."

Quant à savoir s’il pourrait lui-même continuer à courir une fois la quarantaine atteinte, Verstappen distingue une nouvelle fois la Formule 1 de sa passion plus générale pour la compétition automobile.

"Et est-ce que je m’imagine faire la même chose ? Je ne sais pas. Je participerai probablement à des courses dans une discipline ou une autre, mais je pense qu’à un moment donné, après avoir disputé énormément de saisons, vous avez peut-être simplement envie de lever un peu le pied."

"Mais c’est différent pour chacun."