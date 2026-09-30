Verstappen arrive à Sepang en tenant du titre, Hadjar veut confirmer son retour réussi

Red Bull revient ce week-end sur un circuit de Sepang qui lui a souri par le passé, puisque l’équipe s’est imposée à trois reprises en Malaisie. Avec une RB22 évoluée qui a montré de belles choses à Bakou, l’objectif sera de confirmer un retour en forme qui est de plus en plus évident depuis plusieurs courses, mais qui devra se faire au coeur de conditions particulièrement délicates annoncées du côté de Sepang, pour le Grand Prix de Bahreïn.

L’équipe a signé un double podium samedi dernier à Bakou, et le retour en Malaisie se fait sur un circuit où l’équipe avait également signé un doublé lors de la dernière édition. En effet, Max Verstappen s’était imposé en 2017 et Daniel Ricciardo avait amené l’autre Red Bull sur le podium, tandis que l’Australien s’était imposé sur ce circuit en 2016.

"C’était un super résultat et une course très solide pour l’Équipe à Bakou. Nous avions un bon rythme et avons constaté beaucoup d’améliorations, nous espérons donc poursuivre sur cette lancée positive cette semaine également. La Malaisie est un circuit passionnant à piloter et c’est une bonne chose d’être de retour et de le retrouver au calendrier" note Verstappen.

"Bien sûr, la dernière fois que nous y avons couru remonte à 2017, année où j’ai remporté mon deuxième Grand Prix, donc il y a beaucoup de bons souvenirs et nous allons maintenant pouvoir voir comment cette génération de voitures se comporte sur cette piste."

"Le circuit est assez exigeant mais agréable à piloter, avec un mélange de lignes droites à haute vitesse et d’épingles serrées, et la météo s’annonce assez imprévisible également, ce sera donc intéressant de voir ce que cette semaine nous réservera."

Isack Hadjar a fait un retour remarqué en Azerbaïdjan en allant chercher un podium après trois courses d’absence, et le Français veut continuer sur cette dynamique, même s’il est conscient que découvrir le circuit sera compliqué.

"Bakou a été un week-end vraiment positif pour nous. Revenir après avoir manqué trois courses et signer mon deuxième podium avec l’Équipe a été un super feeling, et avoir les deux voitures sur le podium a été un énorme pas en avant pour tout le monde" se félicite Hadjar.

"Sepang a l’air d’être un circuit vraiment cool, mais c’est la première fois que j’y cours, donc l’objectif est simplement de progresser tout au long du week-end et d’y aller étape par étape comme nous l’avons fait à Bakou. Les améliorations ont bien fonctionné là-bas, ce qui était positif, mais Sepang a un tracé de piste différent, nous verrons donc où nous nous situons."