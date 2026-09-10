Lindblad et Tsunoda visent à nouveau les points avec Racing Bulls au Madring

Après avoir renoué avec les points à Monza avec les deux pilotes, Racing Bulls aborde le Grand Prix d’Espagne avec un objectif clair : capitaliser sur cette dynamique au moment de découvrir un circuit totalement inédit. Le Madring de Madrid constituera un défi particulier pour l’écurie, comme pour l’ensemble du plateau, avec un tracé très technique, peu de longues lignes droites et une quantité importante d’informations à recueillir dès les premiers tours.

La formation italienne pourra notamment compter sur Arvid Lindblad et Yuki Tsunoda pour tenter de tirer son épingle du jeu sur cette nouvelle piste. Lindblad reste sur un retour dans les points à Monza, un résultat qui a permis au jeune pilote de retrouver de la confiance avant cette nouvelle étape du championnat.

"C’était formidable de retrouver les points à Monza, ce qui nous donne de la confiance à l’approche des prochaines manches, à commencer par Madrid ce week-end," explique Lindblad.

"C’est enthousiasmant d’avoir un nouveau circuit pour tout le monde, qui plus est dans une ville aussi formidable, alors j’espère qu’il offrira un beau spectacle et que les fans l’apprécieront."

Le Britannique a déjà découvert le tracé madrilène sur le simulateur. Sa première impression est celle d’un circuit particulièrement exigeant, où les pilotes auront peu de répit et devront en permanence rester concentrés.

"J’ai piloté sur le circuit dans le simulateur et c’est assez intense. Les comparaisons les plus proches auxquelles je peux penser sont Macao et Djeddah, car vous êtes constamment occupé au volant, avec beaucoup de virages et peu de temps pour souffler."

Cette succession de virages devrait justement placer la compréhension du tracé et la capacité d’adaptation au cœur du week-end. Lindblad s’attend à un circuit qui demandera aux équipes comme aux pilotes de progresser rapidement au fil des séances.

"C’est un tracé très technique, donc ce sera un gros défi pour tout le monde, avec beaucoup de choses à apprendre et sur lesquelles travailler. Il semble également que les dépassements pourraient être difficiles, car il n’y a pas beaucoup de longues lignes droites."

"Il sera donc vraiment important de maximiser notre temps en piste dès le début du week-end, de recueillir autant de données que possible et d’arriver aux qualifications dans la meilleure position possible pour nous battre pour un bon résultat."

Tsunoda veut prolonger la dynamique de Monza

Yuki Tsunoda sera également de retour au volant de la VCARB 03. Le Japonais remplace une nouvelle fois Liam Lawson, parti pour la troisième fois consécutive pallier l’absence d’Isack Hadjar chez Red Bull, et abordera Madrid avec un regain de confiance après avoir lui aussi inscrit des points lors du dernier Grand Prix.

"Je suis très enthousiaste à l’idée d’avoir une nouvelle opportunité au volant de la VCARB 03, surtout après avoir marqué un point le week-end dernier. C’était un résultat positif et une excellente manière de renforcer ma confiance, donc j’ai hâte de conserver cette dynamique lors d’une nouvelle course avec l’équipe."

Comme Lindblad, Tsunoda devra cependant partir quasiment d’une feuille blanche sur le Madring. Le tracé étant nouveau pour tous les pilotes, la préparation et la capacité à construire progressivement la confiance seront déterminantes.

"Le Madring est un nouveau circuit pour tout le monde et, comme il s’agit d’un circuit urbain, cela ajoute un niveau de complexité supplémentaire. Il faudra beaucoup de préparation pour construire la confiance nécessaire afin de vraiment attaquer et trouver les limites sur un circuit comme celui-ci."

"Mon objectif est de continuer à apprendre autant que possible et à développer ma compréhension de la voiture, afin de pouvoir extraire le maximum de performances pour l’équipe."

"J’espère que nous pourrons tout mettre bout à bout et repartir avec quelques points supplémentaires."