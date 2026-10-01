Verstappen se lance un pari fou : 7 semaines de courses de suite entre F1 et GT3 !

Max Verstappen n’a visiblement pas l’intention de profiter du seul week-end sans Formule 1 du mois d’octobre pour se reposer. Le Néerlandais reprendra le volant d’une Mercedes GT3 à Portimão le 18 octobre, à l’occasion de la finale du GT World Challenge Europe 2026. Une nouvelle escapade en dehors de la F1 qui prolongera un programme particulièrement chargé pour le quadruple champion du monde, puisqu’il enchaînera ainsi sept week-ends consécutifs de compétition.

Verstappen n’a plus participé à une course de GT depuis les 24 Heures du Nürburgring disputées en mai dernier. Pour ses débuts dans l’épreuve avec sa propre structure, Verstappen Racing, le Néerlandais avait vu ses espoirs de victoire s’envoler en raison d’une défaillance mécanique.

Il retrouvera finalement la compétition en GT le 18 octobre à Portimão, pour la dernière manche de la saison 2026 du GT World Challenge Europe.

Cette participation n’est pas totalement une surprise. À Monza, Verstappen avait déjà laissé entendre que ses services en tant que "pilote de réserve" de son équipe GT pourraient être nécessaires en raison d’un conflit de calendrier.

La manche de Portimão se déroule en effet le même week-end que l’avant-dernière épreuve du Championnat du monde d’Endurance, organisée à Barcelone. Ce chevauchement prive Verstappen Racing de ses deux pilotes habituels en GT World Challenge Europe.

Daniel Juncadella est engagé en WEC comme pilote de l’Hypercar de Genesis, tandis que Jules Gounon évolue dans le même championnat au volant de l’Hypercar d’Alpine. Tous deux seront donc retenus à Barcelone et ne pourront pas participer à la finale de Portimão.

Verstappen a confirmé jeudi, en marge du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, qu’il prendrait leur relais pour disputer la course de trois heures. L’identité de son équipier n’a en revanche pas encore été annoncée.

Chris Lulham constitue une possibilité. Il a déjà disputé trois week-ends du GT World Challenge Europe cette saison et connaît bien Verstappen puisqu’ils ont déjà partagé une voiture. Les deux hommes avaient notamment couru ensemble au Nürburgring la saison dernière, au volant d’une Ferrari engagée en NLS.

"Deux de mes pilotes ne feront pas partie de l’équipe, il faut donc que deux autres prennent le relais," a déclaré Verstappen aujourd’hui lors de la conférence de presse de la FIA à Sepang.

"J’ai hâte d’y être. Ce seront sept semaines bien remplies, mais nous y arriverons, et de toute façon, j’aime ça. Voyons ce que nous pourrons y accomplir."

Alonso prépare-t-il lui aussi une surprise ?

À Sepang, la participation de Verstappen en GT a également suscité une intervention intéressante de Fernando Alonso concernant ses propres projets en dehors de la Formule 1.

L’Espagnol a présenté Verstappen comme le seul pilote de la grille cherchant actuellement à courir en GT, semblant toutefois oublier que son propre équipier chez Aston Martin, Lance Stroll, avait participé en avril à l’ouverture de la saison de l’Endurance Cup du GT World Challenge Europe sur le Circuit Paul Ricard.

"Max est le seul qui essaie de faire quelques courses en GT."

"Mais en dehors de cela, je pense aux défis que j’ai tentés par le passé – et que je vais continuer à tenter parce qu’il y aura peut-être d’autres surprises dans les prochaines semaines. Il y a des choses que les gens pensent probablement impossibles, mais je veux découvrir quelles sont les limites de ce qui est possible."

Une association entre les deux champions du monde à Portimão aurait évidemment constitué une possibilité spectaculaire, mais Verstappen a écarté l’hypothèse de voir Alonso devenir son équipier pour cette manche.

"Non, il ne pilotera pas avec moi," a répondu Verstappen, interrogé sur ces propos d’Alonso.

"Je ne sais pas ce qu’il entend par là, mais non, de mon côté, les choses sont claires : nous savons à peu près ce que nous voulons faire."

"Bien sûr, j’aurais aimé voir mes pilotes habituels en compétition, mais le calendrier a parfois changé, et c’est comme ça."

"J’adore Portimão. J’adore être au Portugal. Nous allons donc essayer de passer un bon week-end. Et pour le repos, on verra en novembre !"

Il faudra en effet attendre la fin du triplé de course Austin-Mexico-Interlagos pour cela, soit les 14 et 15 novembre pour que Verstappen bénéficie de son prochain week-end véritablement "libre" !

Pas de boycott du Qatar et Abu Dhabi ?

Max Verstappen a évité de dire clairement s’il envisagerait de boycotter les courses au Qatar et à Abu Dhabi si la Formule 1 décidait de terminer la saison au Moyen-Orient comme prévu. Certaines rumeurs sont montées à ce sujet dans le paddock de Sepang ce matin, avec des pressions de sa part sur la FOM pour annuler ces courses.

Imola se prépare à accueillir la finale de la saison en guise de plan de secours, mais la F1 continue d’afficher son optimisme quant à la possibilité de courir au Moyen-Orient malgré les troubles dans la région. Une décision finale doit être prise d’ici la mi-octobre.

Lors du week-end du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Verstappen a déclaré que si cela ne tenait qu’à lui, la F1 ne terminerait pas la saison là-bas.

"En temps normal, je suis ravi d’aller au Qatar et à Abu Dhabi, mais vous savez, lorsqu’il y a une guerre à proximité et que certains pays sont en conflit les uns avec les autres, je pense que nous ne devrions pas y aller. Peu importe alors que l’on ait un contrat ou non, à mon avis. Mais ce n’est pas moi qui décide."

Interrogé sur un éventuel boycott des courses si elles étaient maintenues, Verstappen a répondu : "Ce n’est pas que j’ai dit ne pas vouloir y courir, j’ai simplement dit que j’aimais m’y rendre, mais évidemment dans des conditions appropriées."

"Mais j’ai confiance en la F1 et la FIA pour prendre la bonne décision, car elles disposent de plus d’informations que nous. C’est sur cela que nous nous basons."

Relancé sur la question de savoir s’il envisagerait un boycott, le Néerlandais a éludé le sujet pour la deuxième fois, se contentant de répondre : "Comme je l’ai dit, je leur fais confiance pour prendre la bonne décision."