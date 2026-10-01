Ocon peut-il encore rebondir en F1 ? Stroll et Gasly défendent son bilan

Sans baquet pour la saison 2027 après la décision de Haas de se séparer de lui, Esteban Ocon peut compter sur le soutien de plusieurs pilotes qui le connaissent depuis de nombreuses années. Lance Stroll et Pierre Gasly ont tous deux défendu le bilan du Français en Formule 1, estimant que sa situation actuelle ne devait pas faire oublier une carrière proche des 200 départs, ses résultats dans la catégorie reine et un talent déjà évident bien avant son arrivée en F1.

Interrogés sur la situation d’Ocon avant le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, Stroll et Gasly ont dressé un constat similaire. Pour le Canadien, un ami du Français, Ocon se retrouve avant tout confronté à l’une des réalités parfois brutales d’une discipline où les performances et l’expérience ne garantissent pas nécessairement de conserver une place sur la grille.

Stroll n’a d’ailleurs pas cherché à édulcorer son analyse de la situation.

"Oui, je veux dire, la Formule 1 n’est pas toujours juste et, vous savez, parfois vous vous retrouvez dans des situations qui sont tout simplement merdiques. Et, vous savez, je pense que c’est un peu la situation dans laquelle il se trouve."

Le pilote Aston Martin estime cependant que le parcours d’Ocon parle en sa faveur.

"Je pense qu’il a démontré au fil des années qu’il avait été très bon en Formule 1 et qu’il avait obtenu beaucoup de bons résultats. Donc, vous savez, c’est clairement difficile pour lui."

Stroll espère désormais voir Ocon rebondir, que son avenir passe par un retour sur la grille de Formule 1 ou par une autre orientation dans sa carrière.

"Et tout ce que je peux dire, c’est que j’espère vraiment qu’il va rebondir et se retrouver dans une bonne situation dans un avenir proche. Que ce soit ici, ailleurs ou, vous savez, quoi que ce soit. Je lui souhaite simplement le meilleur."

Le jugement de Stroll ne repose pas uniquement sur ce qu’il a observé depuis l’arrivée d’Ocon en Formule 1. Les deux hommes se connaissent depuis leurs années de formation et se sont croisés bien avant d’atteindre la catégorie reine.

"Vous savez, c’est un excellent pilote et, comme je l’ai dit, il l’a démontré en Formule 1, mais pas seulement en Formule 1 : également pendant toutes ses années dans les catégories juniors."

"Je courais chez Prema à une période similaire à la sienne dans nos carrières en formules de promotion : j’étais en F4 et lui en F3 et, vous savez, il gagnait toutes ces courses et tout ça."

"Et même lorsque nous faisions du karting ensemble, il était toujours vraiment rapide. Et je lui souhaite donc simplement le meilleur."

Gasly : "Les résultats parlent d’eux-mêmes"

Gasly, qui connaît lui aussi particulièrement bien Ocon après de nombreuses rivalités dans leur jeunesse, a rejoint Stroll dans son analyse. Le pilote français décrit une situation pour le moins délicate mais insiste surtout sur la nécessité de prendre du recul au moment de juger la carrière de son compatriote.

"Je ne peux qu’être d’accord avec Lance. C’est une situation délicate, c’est le moins que l’on puisse dire, et je pense qu’au bout du compte, cela ne doit pas effacer les presque 200 départs qu’il compte en Formule 1."

"Je ne pense donc pas que beaucoup de pilotes aient accompli cela au cours de leur carrière et cela reste quelque chose dont il peut être très fier."

"Et en matière de performance, vous savez, au bout du compte, les résultats parlent d’eux-mêmes."

Le pilote reconnaît néanmoins que la saison actuelle n’a pas été la plus simple pour Ocon.

"Il n’a pas connu la saison la plus facile cette année, mais tout n’est pas de sa faute."

"Il a accompli beaucoup de choses pendant son passage en F1."