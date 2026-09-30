Un nouvel indice pour la Formule 1 : la F2 rapatrie son matériel en Europe

La fin de saison de Formule 1 au Moyen-Orient reste entourée d’une profonde incertitude, mais ses conséquences commencent déjà à se faire sentir dans les catégories supports. Alors que le circuit d’Imola apparaît de plus en plus comme la solution de repli quasiment certaine pour la F1 si les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi ne peuvent avoir lieu, la Formule 2 se trouve dans une situation encore plus singulière : sa saison pourrait tout simplement avoir pris fin à Bakou sans qu’une confirmation définitive n’ait encore été apportée.

Un indice particulièrement important concerne désormais la destination du matériel des équipes de F2.

Selon Frits van Amersfoort, fondateur de l’équipe de Formule 2 Van Amersfoort Racing et désormais conseiller de la structure, l’ensemble du fret de la catégorie est actuellement rapatrié en Europe au lieu de poursuivre directement son voyage vers le Qatar.

Une décision inhabituelle puisque, dans le déroulement normal du calendrier, tout le matériel serait envoyé au Moyen-Orient après Bakou avant d’y attendre les dernières épreuves de la saison.

Van Amersfoort a expliqué à la chaîne néerlandaise NOS que les équipes avaient déjà été informées qu’aucune course de remplacement ne serait organisée si les manches restantes au Qatar et à Abu Dhabi étaient annulées.

"Normalement, tout le fret part directement pour le Qatar, puis il reste sur un quai quelque part là-bas pendant huit semaines."

"Maintenant, tout revient ici. Alors vous vous dites : il n’y aura plus de course."

Les informations qui circulent actuellement dans le paddock de Formule 2 laisseraient penser que la manche du Qatar ne devrait plus avoir lieu. La situation d’Abu Dhabi demeure en revanche plus incertaine.

Van Amersfoort souligne que personne ne semble encore connaître définitivement le sort de cette dernière épreuve, notamment parce qu’elle doit seulement se dérouler au début du mois de décembre. Une amélioration durable de la situation pourrait donc encore permettre son organisation.

"Le Qatar serait apparemment déjà annulé, mais Abu Dhabi reste encore incertain."

"Personne ne le sait avec certitude, mais cette dernière course a lieu début décembre et, si les choses restent calmes, elle pourrait très bien avoir lieu."

La situation de la Formule 1 est différente de celle de la F2.

Imola se prépare en effet à servir de solution de remplacement si la fin de saison prévue au Moyen-Orient ne peut pas se dérouler comme prévu.

Le circuit italien est désormais presque certain de prendre le relais dans l’hypothèse où les dernières courses au Moyen-Orient ne pourraient avoir lieu.

Cette possibilité soulève toutefois une question du côté des équipes de Formule 2.

Si la Formule 1 revient effectivement en Europe pour disputer une course de remplacement à Imola, les structures de F2 ne comprennent pas pourquoi leur championnat ne pourrait pas également y organiser une manche de substitution.

La décision de simplement mettre un terme à la saison en cas d’annulation des dernières épreuves au Moyen-Orient laisse ainsi Van Amersfoort perplexe.

"Je n’ai pas compris cela depuis le tout début."

"S’il y a une course de remplacement à Imola en Formule 1, pourquoi n’y organisent-ils pas également une course de remplacement pour nous ?"

Le rapatriement du fret vers l’Europe ne signifie pas encore avec certitude que la saison de Formule 2 est terminée, puisque le sort d’Abu Dhabi reste indécis selon Van Amersfoort.

Mais cette situation crée une possibilité particulièrement inhabituelle : le championnat pourrait déjà s’être achevé lors du dernier rendez-vous de Bakou sans que pilotes et équipes sachent avec certitude, au moment de la course, qu’ils disputaient effectivement leur finale.

Cette incertitude est d’autant plus importante que le titre restait mathématiquement en jeu. Rafael Camara occupe actuellement la tête du championnat avec seulement sept points d’avance sur Nikola Tsolov. Alex Dunne reste lui aussi mathématiquement en mesure de décrocher le titre si une nouvelle manche devait finalement être organisée.

La façon dont les pilotes se sont affrontés à Bakou a d’ailleurs donné à l’analyste de NOS Jeroen Bleekemolen l’impression qu’ils abordaient déjà ce rendez-vous comme s’il s’agissait de la dernière occasion de faire la différence.

"Ils ont couru à Bakou comme s’il s’agissait de la dernière course : on avait l’impression que c’était quitte ou double. C’était formidable à regarder, mais il faut aussi savoir où l’on en est."

"Si les manches du Qatar et d’Abu Dhabi disparaissent effectivement sans être remplacées, Bakou aura constitué la finale de la saison de Formule 2 sans que cette réalité soit clairement établie au moment où les pilotes se sont élancés."

"À l’inverse, si Abu Dhabi peut finalement être organisé au début du mois de décembre, la lutte entre Camara, Tsolov et Dunne pourra reprendre pour une dernière confrontation."

"Pourquoi pas de F2 à Imola également ? C’est peut-être trop compliqué et il va faire nuit tôt en décembre. La priorité ira clairement à la F1."