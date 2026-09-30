Steiner révèle pourquoi il recruterait Antonelli face à Verstappen

Günther Steiner a déclaré qu’il choisirait de signer Kimi Antonelli plutôt que Max Verstappen, s’il était confronté à ce choix cornélien. L’ancien directeur de Haas F1 a été interrogé sur ce qu’il ferait s’il devait attirer un de ces pilotes dans son équipe, à la manière de la draft dans les sports américains, où les directeurs d’équipe signent des pilotes parfois pour une longue durée, allant jusqu’à quatre ans.

Face à ce choix, l’Italien a expliqué qu’il ne choisirait pas le quadruple champion du monde, mais plutôt le leader actuel du championnat, et il a expliqué pourquoi, notamment en mettant en relief sa décision par rapport à l’énoncé de la question.

"Kimi. Je veux dire, quatre ans. Vous avez dit quatre ans, et si vous aviez dit deux ans... quatre ans, si je dois le garder pendant quatre ans, je pense qu’Antonelli sera meilleur que Verstappen" a déclaré Steiner.

La remontée d’Antonelli devant son public, où il s’est élancé 19e et a remporté la course, a rappelé des performances récentes de Verstappen, et Steiner a même expliqué les raisons pour lesquelles il juge cette performance meilleure que celles similaires du Néerlandais.

"Je pense que Verstappen en 2024 a été plus spectaculaire. Antonelli en 2026 est meilleur, mais c’était moins spectaculaire parce que quand Max l’a fait, il y avait plus de commentaires. C’était comme s’il s’était faufilé vers l’avant avec le deuxième départ."

"Comme il l’a dit, ensuite avec les pneus, cela lui a donné un avantage, mais aussi un désavantage. Ce n’est pas comme une remontée propre vers l’avant comme Max l’a fait, mais en tant que performance, c’était plus fort parce que c’était une course très solide."

"L’autre, c’était la pluie, et sous la pluie, on peut prendre des risques. Et puis si on sort de la piste, on se dit ’je n’avais rien à perdre. Je devais tenter le tout pour le tout’. Mais comme ça, il n’a rien risqué. Il a juste piloté de manière fantastique."