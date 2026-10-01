Lawson espère que les accrochages entre équipiers ’n’arriveront plus’

Liam Lawson espère un bon week-end à Sepang à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, qui se tiendra ce week-end en Malaisie. Le pilote Racing Bulls veut rebondir après un résultat décevant à Bakou, où il avait terminé 12e après avoir été percuté par son équipier, Arvid Lindblad, lors d’une relance consécutive à une période de voiture de sécurité.

Le Néo-Zélandais assure ne pas avoir beaucoup parlé avec son équipier et son équipe au sujet de cet accrochage, mais a tenu à voir le point positif principal, qui était le fait que l’équipe ait marqué des points au cours d’un week-end difficile.

"Pour le team, c’était bien de marquer des points alors que ça semblait difficile pour nous. Sur le plan de l’incident, je n’ai pas grand chose à dire de mon côté, c’est plutôt du côté d’Arvid et de l’équipe, et je me concentre sur le week-end pour espérer revenir dans les points" note Lawson.

"Ce sera intéressant, ce sera difficile comme circuit. Il y a beaucoup de dégradation, la gestion de l’énergie va aussi jouer un rôle. C’est un circuit qui est plutôt cool, à l’ancienne, et que j’ai grandi en regardant à la télé, j’ai hâte."

Malgré quelques tensions consécutives à l’accrochage, il assure que la situation est restée calme, et qu’il veut surtout que cela serve de leçon à tout le monde afin que ce type d’incidents ne se reproduise plus.

"On dit parfois des choses après la course sous le coup de l’émotion après avoir piloté ces voitures, mais ça allait après la course. Ce n’était pas idéal pour moi, mais je n’avais pas vraiment de contrôle sur la situation, donc je veux juste que ça n’arrive plus."

Interrogé sur le rôle que pourrait jouer la pluie à Sepang ce week-end, il raconte sa seule expérience sur le tracé il y a près d’une décennie, durant laquelle il avait expérimenté une météo extrême.

"Je suis venu ici il y a quelques années pour la dernière course de F3 Asie, en 2018 je crois, et je me souviens des orages, surtout le soir, qui étaient très violents. Cela pourrait être un grand facteur ici, ça le sera surtout avec ces voitures, donc on verra."