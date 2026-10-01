Insultes, menaces de mort : Norris dénonce les dérives après son clash avec Colapinto

Lando Norris est revenu sur la violente polémique née de ses déclarations concernant Franco Colapinto, révélant que certaines réactions sur les réseaux sociaux avaient largement dépassé le cadre de la critique sportive pour aller jusqu’aux insultes et aux menaces de mort. Alors que les deux pilotes avaient rapidement réglé leur différend en privé et présenté leurs excuses respectives, le pilote McLaren estime que les plateformes, les acteurs du sport et les athlètes eux-mêmes doivent désormais davantage agir contre ces dérives.

Norris et Colapinto s’étaient retrouvés au centre de l’attention après un incident en piste à Bakou dont les conséquences s’étaient prolongées jusque dans les interviews d’après-séance. Encore sous le coup de l’émotion, Norris avait tenu des propos qui avaient provoqué de nombreuses réactions et de vives critiques en ligne.

Dans le paddock, la situation s’est pourtant réglée beaucoup plus simplement. Avant le Grand Prix de Bahreïn, Norris a expliqué avoir discuté directement avec le pilote Alpine. Chacun a reconnu sa part de responsabilité : le Britannique pour ses propos, l’Argentin pour l’incident en piste et l’accrochage.

"Cela s’est bien passé. Je veux dire, il n’était pas nécessaire d’avoir une longue conversation. Je lui ai présenté mes excuses pour mes paroles et pour certaines des choses que j’avais dites et qui étaient incorrectes, et il s’est excusé auprès de moi pour l’incident et, évidemment, pour l’accrochage, ce qui est une bonne chose."

Norris a également tenu à préciser que cet épisode n’avait pas modifié l’opinion positive qu’il avait de Colapinto. Les deux hommes échangeaient déjà régulièrement avant cet incident.

"Je pense que j’aime beaucoup Franco. C’est quelqu’un de très sympathique. Nous discutons toujours pendant nos reconnaissances de la piste, lors des briefings des pilotes et ce genre de choses, donc j’ai beaucoup de temps pour lui."

La discussion n’a donc pas nécessité une longue explication ou une confrontation particulière. Pour Norris, leurs excuses mutuelles ont suffi à tourner la page.

"Mais oui, nous nous sommes simplement excusés mutuellement. Rien de plus que cela."

"Et concernant la pénalité, c’est difficile à dire. Ce n’est pas ma décision."

Pourquoi Norris a également présenté des excuses publiquement

Le règlement de l’affaire entre les deux pilotes aurait pu suffire, mais Norris a également choisi de prendre publiquement la parole. La raison tient notamment au contexte dans lequel ses premières déclarations avaient été faites : celles-ci ayant été diffusées à la télévision et largement reprises, le Britannique a considéré qu’il était logique que son mea culpa soit lui aussi accessible au public.

Pour autant, il insiste sur le fait que Colapinto était la seule personne envers laquelle il estimait véritablement devoir s’expliquer.

"C’était davantage destiné au grand public, je dirais. J’ai dit ce que je voulais dire à Franco et c’est vraiment la seule personne avec laquelle j’avais besoin de partager mon opinion et mes excuses."

"Je n’ai pas besoin de le faire sur les réseaux sociaux et je n’ai pas le sentiment d’avoir besoin d’utiliser les réseaux sociaux pour faire ce genre de chose."

"Mais en même temps, il y avait évidemment beaucoup de bruit et de choses qui se passaient en arrière-plan, et j’ai pensé qu’il était simplement raisonnable d’annoncer ou de montrer que j’avais présenté mes excuses et que j’acceptais d’avoir eu tort."

"Je pense que je suis généralement toujours la première personne, comme pour mon pilotage, à reconnaître lorsque j’ai fait quelque chose de mal."

La dimension publique de ses premières déclarations a finalement été déterminante dans sa décision de s’exprimer à nouveau. Norris ne voulait pas que des propos prononcés sous le coup de l’émotion donnent une image qu’il estime éloignée de sa personnalité.

"Comme c’était quelque chose que j’avais dit à la télévision, j’ai pensé qu’il était juste de le partager avec tout le monde parce que tout le monde l’avait vu, et je ne pensais pas que cela reflétait réellement les valeurs selon lesquelles je me comporte."

Des critiques jusqu’aux menaces de mort

En suivant certaines des réactions provoquées par cette polémique, Norris a cependant été confronté à la face la plus sombre des réseaux sociaux. Le pilote McLaren reconnaît continuer à consulter occasionnellement les plateformes et avoir vu une partie des messages qui lui étaient adressés.

"Je regarde encore parfois les réseaux sociaux et j’ai vu certaines choses. Certaines n’étaient pas très bonnes, d’autres étaient meilleures, mais malheureusement, c’est quelque chose auquel nous devons faire face."

"Je pense que beaucoup de sports doivent gérer cela, et une partie vient simplement de la passion. D’une certaine manière, vous aurez toujours cela dans le sport et nous en voyons beaucoup plus parce que les réseaux sociaux permettent extrêmement facilement de partager son opinion."

"Dans une certaine mesure, je respecte totalement cela."

Mais pour Norris, une frontière très claire est franchie lorsque la critique se transforme en harcèlement ou en menace physique. Les réactions à la polémique avec Colapinto ont précisément atteint ce niveau.

"Mais évidemment, lorsqu’on arrive aux insultes en ligne et aux menaces de mort, toutes ces choses-là, je pense que cela va beaucoup trop loin par rapport au simple fait d’être supporter d’un sport, d’un pilote ou d’un athlète."

Le pilote McLaren souligne que le problème n’est pas nouveau. Les comportements abusifs de certains supporters existent depuis longtemps dans de nombreuses disciplines, mais les réseaux sociaux ont considérablement facilité leur diffusion et leur visibilité.

Pour Norris, cette situation impose désormais une responsabilité collective.

"Il existe une limite, mais ce n’est pas nouveau. C’est quelque chose qui existe dans tous les sports depuis longtemps et je pense que cela souligne encore davantage le fait que les plateformes de réseaux sociaux, les sports et peut-être même les gens, les pilotes et les athlètes doivent en faire davantage pour empêcher ce genre de choses de se produire, parce que certaines personnes sont beaucoup mieux capables d’y faire face que d’autres."