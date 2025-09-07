Le coût astronomique de l’essence durable n’inquiète pas Red Bull et Ferrari

La FIA se réunit la semaine prochaine avec les fournisseurs de carburant pour discuter de la hausse des coûts l’an prochain et des solutions possibles pour 2027.

C’est une réunion de crise face à l’explosion des coûts du litre de carburant durable. En effet, avec un carburant 100% durable à près de 300 dollars le litre, c’est un coût annuel de 12 millions à encaisser pour chaque équipe !

À quel point l’augmentation des coûts pour la saison prochaine est-elle un casse-tête ? Est-il important que des mesures soient prises pour l’année suivante ?

Laurent Mekies, le directeur de Red Bull Racing, a été interrogé à Monza. Il minimise les inquiétudes, peut-être parce que son équipe peut se le permettre financièrement...

"C’est une réglementation complètement différente. Ce sera une avancée technologique majeure. C’est ce qui compte pour l’instant. C’est une avancée majeure, car c’est la première fois que la discipline fonctionnera avec un carburant 100 % durable. Ce sera un défi incroyable pour tous les fabricants de carburant, tous les motoristes, d’optimiser les performances de ce carburant durable."

"Oui, il y a un coût à ce stade ou à un autre, mais pour l’instant, il intervient bien après les réflexions sur la nécessité d’obtenir un carburant répondant à ces exigences très élevées et d’en tirer le maximum de performances."

Chez Ferrari, une autre équipe qui n’a pas vraiment de souci d’argent, Frédéric Vasseur ne veut pas non plus parler d’une réunion de crise.

"Il ne faut pas sous-estimer le défi que représente le passage au carburant 100 % durable. C’est un grand pas en avant pour la F1 et une nouvelle direction que nous prenons."

"Honnêtement, le carburant n’est pas encore gelé, ce qui rend difficile de connaître le coût exact pour l’année prochaine. C’est certes un peu plus élevé que pour la saison en cours. Mais cette réunion s’inscrit davantage dans une perspective à moyen et long terme : nous cherchons à adapter la réglementation à l’avenir pour garder la situation sous contrôle."

"Il ne faut cependant pas sous-estimer les avantages du carburant durable. Certes, cela a un coût, mais c’est un grand pas en avant pour la F1."