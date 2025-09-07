Bottas se rapproche des 500 miles d’Indianapolis avec Cadillac F1

Le propriétaire de l’écurie Cadillac F1, Dan Towriss, pourrait concrétiser le rêve de Valtteri Bottas de courir aux 500 miles d’Indianapolis.

Dans l’histoire, de nombreux pilotes de Formule 1 ont rejoint l’IndyCar dans le but de participer aux 500 miles d’Indianapolis, une épreuve prestigieuse qui fait partie de la Triple Couronne avec les 24h du Mans et le GP de Monaco.

Parmi les pilotes actuels de l’IndyCar, Marcus Ericsson et Alexander Rossi, tous deux vainqueurs des 500 miles d’Indianapolis, ont eu une expérience de la F1.

Valtteri Bottas pourrait-il être le prochain pilote à tenter l’aventure ? Le Finlandais, officialisé comme titulaire chez Cadillac F1 à partir de 2026 aux côtés de Sergio Perez, le laisse entendre.

"Dan dirige également l’écurie Andretti Global en IndyCar. Et pour tout vous avouer, on vient d’en parler !"

"Je ne sais pas quand cela pourrait arriver, probablement pas pendant que je roule encore en F1. Mais qui sait ? Cela dépend peut-être du calendrier. C’est définitivement sur ma liste de choses à faire en tout cas."

C’est déjà exclu pour l’année prochaine : le Grand Prix du Canada de F1 aura lieu le 24 mai, le même jour que les 500 miles d’Indianapolis.